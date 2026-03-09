Français
تقلبات جوية منتظرة: المرصد الوطني لسلامة المرور يحذر السواق ومستعملي الطريق

تبعا لآخر التحيينات الجوية، دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة السواق ومستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر بداية من مساء اليوم 9 مارس 2026 وخلال الليلة القادمة نظراً للتقلبات الجوية المنتظرة.

و دعا المرصد السواق ومستعملي الطريق إلى الانتباه قرب الأودية. وحذر بشدة من الاقتراب من الأودية أو المجازفة بعبورها مهما كانت الأسباب، حيث من المتوقع نزول أمطار ستكون أحياناً غزيرة.

المناطق المعنية بالأمطار:

بفاعلية كبرى: المرتفعات الغربية (خاصة ولايات الكاف، سليانة، شرق القصرين، غرب القيروان، وسيدي بوزيد) والمعتمديات المجاورة لها، بالإضافة إلى ولاية زغوان.

مناطق أخرى معنية: وسط وجنوب شرق تونس (قابس ومدنين)، صفاقس، قفصة، وربما محلياً جهة الساحل، بالإضافة إلى مناطق أخرى من شمال وشمال غرب البلاد.

و أسدى المرصد نصائح هامة للسلامة المرورية أثناء الأمطار:

  • التخفيض من السرعة لتجنب الانزلاقات.
  • ترك مسافة أمان كافية بينك وبين العربة التي أمامك.
  • استعمال الأضواء حتى في النهار إذا اقتضت الحاجة لتوضيح الرؤية
  • تجنب الفرملة المفاجئة.
