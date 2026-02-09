تقلبات جوية وأمطار غزيرة: المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو إلى أقصى درجات الحيطة والحذر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ظلّ التقلبات الجوية التي تشهدها عدة مناطق من البلاد، وما يرافقها من أمطار متفرقة وأحيانًا رعدية ومحليًا غزيرة خاصة بالشمال والشمال الغربي، وجّه المرصد الوطني لسلامة المرور بلاغًا تحذيريًا لمستعملي الطريق، داعيًا إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية وتوخي الحذر أثناء التنقل.

وأوضح المرصد أن الظروف الجوية الحالية من شأنها أن تؤثر سلبًا على الرؤية وعلى تماسك السيارات بالطريق، مما يرفع من مخاطر الانزلاق والحوادث، لا سيما في المناطق التي تشهد كميات هامة من الأمطار.

توصيات هامة للسلامة على الطرقات

ودعا المرصد مستعملي الطريق إلى:

تفقد الماسحات والأضواء والتأكد من جاهزيتها.

التخفيف من السرعة نظرًا لانخفاض ثبات السيارة على الطريق المبللة.

مضاعفة مسافة الأمان بين السيارات.

تجنب المناطق المنخفضة والأودية وعدم المجازفة بعبورها.

تفادي الفرملة المفاجئة للحد من خطر الانزلاق المائي.

عدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة لما يسببه من تشتت.

تجنب برك المياه التي قد تخفي حفرًا بالطريق.

التوقف في مكان آمن عند انعدام الرؤية وتشغيل أضواء الخطر.

التخطيط المسبق للرحلات ومتابعة النشرات الجوية بانتظام.

شحن الهاتف الجوال تحسبًا لأي طارئ.

وأكد المرصد أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية، وأن الالتزام بهذه الإرشادات يساهم في الحد من الحوادث وحماية الأرواح.

