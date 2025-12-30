Français
تقلبات جوية وأمطار متفرقة: طقس غير مستقر وانخفاض طفيف في درجات الحرارة

تشهد البلاد تقلبات جوية ملحوظة، حيث تكون السحب أحيانًا كثيفة ومصحوبة بـأمطار متفرقة ومحليًا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية، في حين تسجّل بقية الجهات سحبًا عابرة دون ظواهر هامة.

وتهب الرياح من القطاع الغربي، قوية نسبيًا قرب السواحل، بينما تكون ضعيفة إلى معتدلة داخل البلاد. أما حالة البحر فتتسم بـالاضطراب، ليتحول تدريجيًا إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشمالية، ما يستدعي الحذر خاصة للأنشطة البحرية.

وفي ما يخص درجات الحرارة، يُسجّل انخفاض طفيف، حيث تتراوح القصوى عمومًا بين 13 و17 درجة، وتكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات.

 

