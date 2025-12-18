Français
تقلبات جوية وأمطار منتظرة الليلة : تحذيرات من كميات هامة في عدة مناطق

يشهد الوضع الجوي، مساء الخميس 18 ديسمبر 2025، تقلبات ملحوظة، حيث يكون ملائما لنزول أمطار متفرقة، تكون مؤقتا رعدية بالجنوب، وأحيانا غزيرة بالجنوب الغربي، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

ومن المنتظر أن تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و40 مليمترا، تشمل محليا بعض مناطق الوسط والشمال، لكنها تكون بفاعلية أقل مقارنة بالجنوب.

تواصل الأمطار وارتفاع الكميات غدا الجمعة

ويتواصل الوضع الجوي، غدا الجمعة، ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة، خاصة بكل من الجنوب الشرقي والمناطق الشرقية للوسط والشمال.

ومن المنتظر أن تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمترا، خصوصا في جهات الوطن القبلي والساحل وصفاقس، ما يستوجب الحذر من تجمع المياه وجريان الأودية بالمناطق المنخفضة.

ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية المحيّنة واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة أثناء التنقل وفي المناطق المعروفة بحساسيتها للفيضانات.

