الأخبار

تقلبات جوية و أمطار رعدية غزيرة تشمل عدة مناطق في تونس

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الوضع الجوي بداية من آخر نهار هذا اليوم السبت 14 مارس 2026 يتميّز بنزول أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل تدريجيا أثناء الليل بقية الجهات و تكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات بنزرت و باجة و جندوبة حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية.

و من المنتظر تواصل نزول الأمطار خلال يوم غد الأحد 15 مارس 2026 بالشمال و الوسط و محليا الجنوب و تكون أحيانا غزيرة آخر الليل بالشمال الغربي مع انخفاض في الحرارة يكون ملحوظا خاصة بالجهات الغربية مع إمكانية تساقط بعض الثلوج ليلا بالمناطق الجبلية التي يتجاوز ارتفاعها 1000 متر.

كما يبقى الوضع الجوي ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية يوم الاثنين 16 مارس 2026 بأغلب الجهات و تكون بكميات محليا هامة بالشمال.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

333
أخر الأخبار

نقص كبير على مستوى اللحوم الحمراء… منور الصغير يقدّم استراتيجية اتحاد الفلاحة لإعادة بناء القطيع الوطني [فيديو]

311
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم – المنتخب : نعيم السليتي يعتزل اللعب الدولي
277
الأخبار

إنطلاق أولى رحلات الحافلات الدولية المباشرة بين تونس والجزائر
258
الأخبار

ضباب محليا كثيف الليلة وصباح غد الجمعة يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية
252
أخر الأخبار

بداية من الثانية ظهرا: صرف حوالات أصحاب البطاقة الاجتماعية عبر الـDAB
250
تكنولوجيا

أورنج تونس تواصل الابتكار وتطلق خدمتها الجديدة للإنترنات عبر الأقمار الصناعية Orange Satellite لتعزيز الاتصال في المناطق المعزولة
246
أخر الأخبار

حالة الطقس مساء الخميس
239
أخر الأخبار

انسحاب المدرب المساعد للأولمبي الباجي !!
224
أخر الأخبار

تونس: تحديد قيمة زكاة الفطر لسنة 2026
217
الأخبار

وزير التشغيل يؤدي زيارة غير مُعلنة للوحدة الجهوية للمبيت والمطعم بأريانة

