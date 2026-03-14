تقلبات جوية و أمطار رعدية غزيرة تشمل عدة مناطق في تونس

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الوضع الجوي بداية من آخر نهار هذا اليوم السبت 14 مارس 2026 يتميّز بنزول أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل تدريجيا أثناء الليل بقية الجهات و تكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات بنزرت و باجة و جندوبة حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية.

و من المنتظر تواصل نزول الأمطار خلال يوم غد الأحد 15 مارس 2026 بالشمال و الوسط و محليا الجنوب و تكون أحيانا غزيرة آخر الليل بالشمال الغربي مع انخفاض في الحرارة يكون ملحوظا خاصة بالجهات الغربية مع إمكانية تساقط بعض الثلوج ليلا بالمناطق الجبلية التي يتجاوز ارتفاعها 1000 متر.

كما يبقى الوضع الجوي ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية يوم الاثنين 16 مارس 2026 بأغلب الجهات و تكون بكميات محليا هامة بالشمال.

