Français
Anglais
العربية
الأخبار

تقلبات جوّية بداية من اليوم: وزارة الفلاحة تصدر بلاغا تحذيريا

تقلبات جوّية بداية من اليوم: وزارة الفلاحة تصدر بلاغا تحذيريا

أفادت وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري، في بلاغ لها اليوم الخميس، 05 مارس 2025، أنّه تبعا للتوقعات الجوية المرتقبة خلال الأيام القادمة، حيث سيتميز الوضع الجوي بداية من آخر نهار اليوم بنزول أمطار متفرقة وأحيانًا رعدية بأغلب الجهات، تكون محليًا غزيرة خاصة بأقصى الجنوب والجنوب الغربي أثناء الليل، ثم تشمل مناطق الشمال يوم الجمعة 06 مارس 2026.
ومن المنتظر أن تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتراً مع تساقط البرد في بعض المناطق، إضافة إلى هبوب رياح قوية نسبيًا إلى قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، ما يستدعي توخي الحيطة والحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواشي والمعدات الفلاحية ومزيد تثبيت البيوت المحمية والمنشآت الفلاحية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

339
الأخبار

الجزائر : التخلي عن الوالدين قد يكلّف حتى 3 سنوات سجناً… و الخدمات الاجتماعية تدخل البيوت

321
الأخبار

الاتحاد الأمريكي يرد على تهديدات إيران بالانسحاب من المونديال
312
الأخبار

وزير الشؤون الاجتماعية : التفطن إلى 123 متقاعدا يجمعون بين الجراية والأجر بالقطاعين العمومي والخاص
283
الأخبار

أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بداية من الخميس: تنبيه جوي جديد في تونس
279
الأخبار

السجن 10 سنوات لقاصرين حاولا إعدام صديقهما شنقا في بناية مهجورة
273
الأخبار

خبر سار للجالية التونسية بفرنسا: استخراج الوثائق القنصلية فوريًا من ليل
271
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : حذاري ثم حذاري من موجة انتشار الدجالين الدراويش و المدعين انهم أحفاد الرسول و أولياء الله المعالجين الروحانيين وبائعي الأوهام الممولين من أعداء يستهدفون الاسلام و العروبة لبث الفتنة و التفرقة
262
الأخبار

الجزائر: هزتان أرضيتان تضربان ولاية البليدة في أقل من ساعة
258
اقتصاد وأعمال

رمضان في تونس: حين تلتهم موائد الإفطار مدخرات الأسر
257
الأخبار

مسؤول عسكري إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى