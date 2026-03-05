تقلبات جوّية بداية من اليوم: وزارة الفلاحة تصدر بلاغا تحذيريا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري، في بلاغ لها اليوم الخميس، 05 مارس 2025، أنّه تبعا للتوقعات الجوية المرتقبة خلال الأيام القادمة، حيث سيتميز الوضع الجوي بداية من آخر نهار اليوم بنزول أمطار متفرقة وأحيانًا رعدية بأغلب الجهات، تكون محليًا غزيرة خاصة بأقصى الجنوب والجنوب الغربي أثناء الليل، ثم تشمل مناطق الشمال يوم الجمعة 06 مارس 2026.

ومن المنتظر أن تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتراً مع تساقط البرد في بعض المناطق، إضافة إلى هبوب رياح قوية نسبيًا إلى قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، ما يستدعي توخي الحيطة والحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواشي والمعدات الفلاحية ومزيد تثبيت البيوت المحمية والمنشآت الفلاحية.

