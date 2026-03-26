تقلّبات جوية في تونس: أمطار بالشمال ورياح عاتية تميّز طقس اليوم

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الخميس 26 مارس 2026 سيتميّز بتقلّبات جوية ملحوظة تشمل مختلف مناطق البلاد، مع تسجيل أمطار متفرقة ورياح قوية إلى قوية جدا، خاصة قرب السواحل والمرتفعات.

سحب كثيفة وأمطار متفرقة

تكون السماء مغشاة بسحب عابرة بأغلب الجهات، وتكون أحيانا كثيفة بالشمال حيث يُنتظر نزول أمطار متفرقة. ومن المنتظر أن تشمل هذه الأمطار محليا بعض مناطق الجنوب خلال الليل.

رياح قوية ودواوير رملية بالجنوب

تهبّ الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الغربي بالجنوب، وتكون قوية إلى قوية جدا قرب السواحل والمرتفعات، ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية المناطق. كما يُتوقع ظهور دواوير رملية محلية بالجنوب، مما قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

البحر شديد الاضطراب

يكون البحر مضطربا بالسواحل الشرقية، في حين يكون هائجا إلى شديد الهيجان بالشمال، وهو ما يستوجب الحذر خاصة بالنسبة للأنشطة البحرية والصيد البحري.

تراجع نسبي في درجات الحرارة

تشهد درجات الحرارة انخفاضا بالشمال، مقابل ارتفاع نسبي ببقية الجهات. وتتراوح القصوى بين 13 و18 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 19 و24 درجة ببقية المناطق، لتصل إلى حدود 27 درجة بأقصى الجنوب الغربي.

