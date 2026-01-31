Français
Anglais
العربية
تونس

تكنولوجيا المعلومات في تونس: كم يتقاضى مطوّرو البرمجيات فعليًا في عام 2025 ؟

تكنولوجيا المعلومات في تونس: كم يتقاضى مطوّرو البرمجيات فعليًا في عام 2025 ؟

تُعدّ الأجور في قطاع تكنولوجيا المعلومات من أكثر المواضيع إثارةً للنقاش في تونس. فبفعل التحوّل الرقمي المتسارع، أصبحت مهن تطوير البرمجيات تستقطب عددًا متزايدًا من الكفاءات، لكنها تثير في المقابل تساؤلات عديدة، من بينها: تفاوت الرواتب، آفاق التطوّر المهني، وحقيقة وضع السوق في ظلّ الخطابات المتضاربة في كثير من الأحيان.

كم يبلغ الراتب الحقيقي لمطوّر برمجيات في تونس سنة 2025؟ وهل توجد سلّم أجور مرجعي؟ ومتى يمكن الحديث عن أجر “مطوّر أول” (Senior) أو “خبير” (Expert)؟

كيفية قراءة مستويات الأقدمية المهنية
تصنّف الدراسة مطوّري البرمجيات وفق أربعة مستويات معيارية، استنادًا إلى الخبرة المهنية الفعلية، لا إلى الشهادات الأكاديمية:

  • Entry (مبتدئ | من 0 إلى سنتين خبرة): مطوّر في بداية مسيرته المهنية، ينجز عادة مهامًا تحت الإشراف.

  • Experienced (مؤكَّد | من سنتين إلى خمس سنوات خبرة): ملفّ مهني مستقل، متمكّن من الأدوات والتقنيات المرتبطة بمجاله.

  • Senior (من 5 إلى 10 سنوات خبرة): مطوّر ذو خبرة عالية، يشارك في اتخاذ القرارات التقنية وفي إنجاز المشاريع المعقّدة.

  • Specialist (خبير | من 8 إلى 15 سنة خبرة أو أكثر): ملفّ يتمتّع بخبرة متقدّمة جدًا أو يشغل وظيفة نادرة في سوق تكنولوجيا المعلومات.

تعريف المؤشرات الأجرية

Tunisie Numérique

هل ترغب في قراءة بقية المقال؟
هذا المحتوى مخصّص للمشتركين. افتح فورًا الوصول إلى المقال كاملًا.

اشترك الآن
مشترك بالفعل؟ سجّل الدخول

ماذا يحدث في تونس؟
نشرح لكم ذلك على قناتنا على YouTube. اشتركوا!

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

436
الأخبار

باجة : بسبب التقلبات الجوية ..تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بنفزة

297
الأخبار

طبرقة في حالة تعبئة شاملة: إزالة الأشجار المتساقطة وإعادة التيار الكهربائي بعد التقلبات الجوية
269
الأخبار

قيس سعيّد في البحر الأزرق: “تراكم المياه نتيجة الفساد وسوء التخطيط العمراني” [فيديو]
263
الأخبار

انطلاق عمليات المسح والتّوثيق الأثري بمحيط متحف سلقطة
257
أخر الأخبار

فاجعة تبرسق: ترميم غير مكتمل لسور شُيّد سنة 2001 يُنهي حياة “يوسف”..الشنيتي تكشف التفاصيل (فيديو)
244
أخر الأخبار

تونس – النسيج والملابس : صادرات بقيمة 3023 مليون دولار في 2025
244
الأخبار

قيس سعيّد يندّد بممارسات إجرامية في توزيع الأسمدة ويؤكد أولوية حماية الفلاحين الصغار
242
الأخبار

ميركاتو : محمد العرعوري مدربا جديدا لمستقبل سليمان
241
الأخبار

وزيرة العدل تعاين في باجة أشغال بناء مقر جديد لمحكمة الناحية بنفزة
240
أخر الأخبار

كرة اليد – كأس أمم إفريقيا 2026: تونس – مصر في النهائي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى