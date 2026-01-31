تكنولوجيا المعلومات في تونس: كم يتقاضى مطوّرو البرمجيات فعليًا في عام 2025 ؟

تُعدّ الأجور في قطاع تكنولوجيا المعلومات من أكثر المواضيع إثارةً للنقاش في تونس. فبفعل التحوّل الرقمي المتسارع، أصبحت مهن تطوير البرمجيات تستقطب عددًا متزايدًا من الكفاءات، لكنها تثير في المقابل تساؤلات عديدة، من بينها: تفاوت الرواتب، آفاق التطوّر المهني، وحقيقة وضع السوق في ظلّ الخطابات المتضاربة في كثير من الأحيان.

كم يبلغ الراتب الحقيقي لمطوّر برمجيات في تونس سنة 2025؟ وهل توجد سلّم أجور مرجعي؟ ومتى يمكن الحديث عن أجر “مطوّر أول” (Senior) أو “خبير” (Expert)؟

كيفية قراءة مستويات الأقدمية المهنية

تصنّف الدراسة مطوّري البرمجيات وفق أربعة مستويات معيارية، استنادًا إلى الخبرة المهنية الفعلية، لا إلى الشهادات الأكاديمية:

Entry (مبتدئ | من 0 إلى سنتين خبرة) : مطوّر في بداية مسيرته المهنية، ينجز عادة مهامًا تحت الإشراف.

Experienced (مؤكَّد | من سنتين إلى خمس سنوات خبرة) : ملفّ مهني مستقل، متمكّن من الأدوات والتقنيات المرتبطة بمجاله.

Senior (من 5 إلى 10 سنوات خبرة) : مطوّر ذو خبرة عالية، يشارك في اتخاذ القرارات التقنية وفي إنجاز المشاريع المعقّدة.

Specialist (خبير | من 8 إلى 15 سنة خبرة أو أكثر): ملفّ يتمتّع بخبرة متقدّمة جدًا أو يشغل وظيفة نادرة في سوق تكنولوجيا المعلومات.

تعريف المؤشرات الأجرية

