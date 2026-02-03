تكوين لجنة تونسية جزائرية لمتابعة مخرجات زيارة وزير الصحة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

التقى وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الثلاثاء 3 فيفري 2026، نظيره الجزائري محمد الصديق آيت مسعودان، على هامش زيارته الرسمية إلى الجزائر، حيث تمّ الاتّفاق على تعزيز التعاون في مجالات ذات أولوية، أبرزها الرقمنة في القطاع الصحي والطب عن بُعد.

إضافة إلى ذلك، اتّفق الوزيران على تعزيز التعاون في مجالات زرع الأعضاء والمراقبة الصحية على المعابر الحدودية والطب الجينومي ومقاربة “الصحة الواحدة”، وكذلك برامج توأمة بين المستشفيات في البلدين.

و لمتابعة مخرجات الزيارة، تمّ “تكوين لجنة مشتركة لضمان تحويلها إلى مشاريع استراتيجية بآجال مُحدّدة، فعندما تتوفّر الإرادة، تتحسّن الخدمات الصحية ويُعزز الأمن الصحي في تونس والجزائر”، وفق بلاغ إعلامي صادر عن وزارة الصحة.

