Français
Anglais
العربية
الأخبار

تكوين لجنة تونسية جزائرية لمتابعة مخرجات زيارة وزير الصحة

تكوين لجنة تونسية جزائرية لمتابعة مخرجات زيارة وزير الصحة

التقى وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الثلاثاء 3 فيفري 2026، نظيره الجزائري محمد الصديق آيت مسعودان، على هامش زيارته الرسمية إلى الجزائر، حيث تمّ الاتّفاق على تعزيز التعاون في مجالات ذات أولوية، أبرزها الرقمنة في القطاع الصحي والطب عن بُعد.

إضافة إلى ذلك، اتّفق الوزيران على تعزيز التعاون في مجالات زرع الأعضاء والمراقبة الصحية على المعابر الحدودية والطب الجينومي ومقاربة “الصحة الواحدة”، وكذلك برامج توأمة بين المستشفيات في البلدين.

و لمتابعة مخرجات الزيارة، تمّ “تكوين لجنة مشتركة لضمان تحويلها إلى مشاريع استراتيجية بآجال مُحدّدة، فعندما تتوفّر الإرادة، تتحسّن الخدمات الصحية ويُعزز الأمن الصحي في تونس والجزائر”، وفق بلاغ إعلامي صادر عن وزارة الصحة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

315
أخر الأخبار

جريمة مروّعة في النخيلات بأريانة: إيقاف المشتبه به في قتل حارس ليلي

292
أخر الأخبار

قانون المحكمة الدستورية أمام لجنة التشريع العام مُجدّدًا.. النائبة هالة جاب الله تكشف التفاصيل (فيديو)
282
أخر الأخبار

باجة :تحذير المواطنين من ارتفاع منسوب مياه واد مجردة
279
اقتصاد وأعمال

تونس: التزامات جديدة على الوكلاء العقاريين لتعزيز مكافحة غسل الأموال
277
الأخبار

تنبيه هام من السفارة الأمريكية بتونس: تحديثات محدودة واستمرار خدمات الجوازات والتأشيرات
267
اقتصاد وأعمال

أصحاب السيارات و الدراجات النارية: هذه آجال خلاص معلوم الجولان لسنة 2026
262
أخر الأخبار

جندوبة: غلق الطريق الرابطة بين جندوبة وبن بشير بسبب ارتفاع منسوب وادي مجردة
261
أخر الأخبار

الإنذارات الجوية: توقّعات موثوقة أم مجرّد فرضيات؟ [فيديو]
261
الأخبار

باريس سان جيرمان يُقرّر تفعيل بند شراء خليل العياري
258
أخر الأخبار

الميداني الضاوي: “تقدّم موسم جني الزّيتون بما يقارب الـ 70 % و الأمطار الاخيرة لها تأثير على جودة الزيت” [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى