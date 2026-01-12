تمديد آجال الترشح للدورة 24 من مهرجان الأغنية التونسية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نظّم مسرح أوبرا- تونس الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان الأغنية التونسية من 5 إلى 7 مارس 2026 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.

و في بلاغ لها، أفادت مؤسسة مسرح أوبرا-تونس أنه تقرر التمديد في آجال إيداع ملفات الترشح لمسابقات المهرجان إلى غاية يوم الاثنين 19 جانفي 2026، في حدود الساعة العاشرة صباحا، وذلك لإتاحة فرصة أوسع للفنانين والمبدعين للمشاركة في هذه التظاهرة الوطنية.

و تتمثل مسابقات مهرجان الاغنية في دورته ال24 في “مسابقة الأغنية – إنتاج جديد “2025 و”مسابقة المعزوفة – إنتاج جديد 2025″ و”مسابقة الأداء – إنتاج جديد 2025”.

و وفق ما ورد في بلاغ مؤسسة مسرح الاوبرا، فانه يُشترط على الراغبين في الترشّح تعمير استمارة المشاركة الخاصة بالمسابقة المعنية، والتي يمكن تنزيلها عبر الرابط التالي :

https://drive.google.com/file/d/1-tz5sV4KD2vGtlqou96Li_zmYeWgy-MY/view?usp=sharing

على أن يتم ملؤها وإمضاؤها (إمضاءً معرفًا به) من قبل جميع المتدخلين في العمل.

كما يتعيّن إرفاق ملف على مفتاح USB يتضمّن :

• تسجيلًا للعمل الفني (بروفة أو تسجيلًا نهائيًا)،

• كلمات العمل على برنامج Word،

• سيرة ذاتية لكل المتدخلين في العمل (الشاعر، الملحّن، المؤدي، الموزّع) في حدود 10 أسطر لكل منهم،

• صورًا شمسية رقمية عالية الجودة لجميع المشاركين،

• وبالنسبة لمسابقة الأغنية، نوتة موسيقية للعمل تتضمن كل التفاصيل.

و تُرسل الملفات تحت عنوان “مهرجان الأغنية التونسية – الدورة 24 ” إلى مؤسسة مسرح أوبرا-تونس، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، شارع محمد الخامس، 1002 تونس،

أو تُودع مباشرة بمكتب ضبط المؤسسة في مقرّها بالعنوان المذكور.

و يُرفض وجوبًا كل ملف غير مكتمل أو يرد بعد تاريخ غلق الترشّحات، ويُعتمد ختم مكتب ضبط المؤسسة أو ختم البريد دليلاً على تاريخ الإرسال أو الإيداع.

و تجدر الإشارة الى أنه تم رصد جوائز مالية لمختلف المسابقات، في إطار دعم الإبداع الموسيقي وتشجيع الإنتاج الجديد في الساحة الفنية التونسية، حسب ما جاء في بلاغ مؤسسة مسرح الاوبرا.

