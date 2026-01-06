تمديد استثنائي ونهائي لآجال التسجيل في الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت لجنة تنظيم معرض تونس الدولي للكتاب عن التمديد بصفة استثنائية ونهائية في آجال التسجيل للمشاركة في الدورة الأربعين (40) لسنة 2026، وذلك استجابة لطلبات عدد من الجهات التي تعذّر عليها إتمام إجراءات التسجيل خلال الفترة المحددة سابقا.

ويشمل هذا التمديد الذي سيكون ابتداء من يوم الاربعاء 7 جانفي إلى غاية يوم السبت 17 جانفي بدخول الغاية، الناشرين والكتبيين والموزعين والموردين التونسيين وغير التونسيين، إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، وكذلك الهياكل الرسمية التونسية والعربية وغير العربية الراغبة في المشاركة في هذه الدورة.

ودعت لجنة التنظيم جميع المعنيين إلى تدارك التأخير والتسجيل عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للمعرض من خلال الرابط التالي:

https://foire.e-festivals.tn

ويذكر ان فعاليات الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ستقام من 23 أفريل الى 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



