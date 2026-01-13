تمويل الخزينة العامة بنسبة فائدة 1%: نزار الصديق يكشف تفاصيل تنقيح قانون البنك المركزي (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف النائب بالبرلمان نزار الصديق، عضو كتلة صوت الجمهورية، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن من أبرز مشاريع القوانين التي سيتم الاشتغال عليها خلال السنة الجارية، عقب الانتهاء من انتخابات اللجان البرلمانية، مقترح القانون عدد 070/2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016، والخاص بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

وأوضح النائب أن هذا المقترح يكتسي أهمية بالغة، باعتباره سيمكن البنك المركزي من تمويل خزينة الدولة بنسبة فائدة منخفضة لا تتجاوز 1%.

وأضاف أن المقترح يتضمن فصلاً ينص على قيام البنك المركزي بفتح خط تمويل بقيمة ألف مليون دينار لفائدة مزودي الدولة التونسيين في مجالات الأشغال والخدمات والمنتجات المصنعة محليًا، الذين لم يتحصلوا على مستحقاتهم من الخزينة العامة قبل صدور هذا القانون وفق تأكيده.

كما أشار نزار الصديق إلى أن مقترح القانون يشمل فصلًا آخر ينص على فتح خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار، مخصص لدعم البحث العلمي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو وتعزيز السيادة الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أفاد المتحدث أن كتلة صوت الجمهورية تعمل، بالتنسيق مع كتل برلمانية أخرى، على جملة من المقترحات التشريعية، من بينها مشروع قانون التسويات العمرانية والعقارية لمعالجة إشكاليات البناء دون رخص، إلى جانب دعم مقترحات تنقيح مجلتي الصرف والاستثمار، في إطار تحسين مناخ الأعمال ودفع التنمية الاقتصادية.

