تمويل الشركات الأهلية: سيدي بوزيد في الصدارة و5 ولايات خارج الحسابات

تصدّرت ولاية سيدي بوزيد قائمة الولايات الأكثر انتفاعا بتمويلات الشركات الأهلية إلى غاية موفى ديسمبر 2025، بعدما تحصلت 10 شركات أهلية على التمويل من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، وفق معطيات قدّمتها وزارة التشغيل والتكوين المهني في ردّها على سؤال كتابي تقدمت به النائبة هالة جاب الله بشأن الاعتمادات المرصودة لمشاريع الشركات الأهلية وعددها في مختلف الولايات.

القيروان ومدنين في المراتب التالية

وجاءت ولاية القيروان في المرتبة الثانية بعدد 7 شركات أهلية ممولة، تليها ولاية مدنين بـ6 شركات. كما سجلت ولايات نابل وقبلي وتوزر تمويل 4 شركات أهلية في كل ولاية.

وفي مرتبة لاحقة، تحصلت ولايات باجة وقفصة وسليانة والمنستير على تمويل 3 شركات أهلية في كل منها، في حين اقتصر عدد الشركات المنتفعة بالتمويل على شركتين في كل من بنزرت وبن عروس والمهدية وجندوبة وزغوان وصفاقس.

أما ولايات القصرين وتطاوين والكاف، فقد نالت تمويلا لفائدة شركة أهلية واحدة فقط في كل ولاية.

خمس ولايات دون أي تمويل

في المقابل، لم تنتفع خمس ولايات بأي تمويلات مخصصة للشركات الأهلية، وهي أريانة وتونس وقابس ومنوبة وسوسة، وهو ما يكشف وجود تفاوت واضح في توزيع التمويلات بين مختلف الجهات.

ضعف التمويل عبر الموارد الذاتية للبنوك

وعلى مستوى التمويل عبر الموارد الذاتية للبنوك، ظل هذا المسار محدودا للغاية، إذ لم تتحصل سوى شركة أهلية واحدة بولاية القيروان على إشعار تمويل في هذا الإطار.

وأوضحت وزارة التشغيل والتكوين المهني أنه تم إلى غاية ديسمبر 2025 تمويل 63 شركة أهلية، إلى جانب إسناد 39 إشعار تمويل. كما ذكّرت بإبرام 6 اتفاقيات مع بنوك عمومية وخاصة، بهدف تمويل الشركات الأهلية بشروط تفاضلية، مع إمكانية تمويلها أيضا على الموارد الذاتية لهذه المؤسسات البنكية وفق نفس الشروط.

دفع نسق إحداث الشركات الأهلية

ويأتي هذا التوجه في إطار دعم نسق إحداث الشركات الأهلية، وتنويع مصادر تمويلها، وتجاوز الصعوبات التي تعيق دخولها طور النشاط، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والمجلس البنكي والمالي والبنوك الشريكة.

كما يندرج هذا المسار ضمن تفعيل مقتضيات الفصل 32 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2024، والذي نص على إحداث خط تمويل خاص بالشركات الأهلية.

