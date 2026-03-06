Français
الأخبار

تنبيه للتونسيين في البحرين: تسهيلات للحصول على تأشيرة العبور إلى السعودية عبر جسر الملك فهد

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالمنامة عن إجراءات جديدة لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمين وغير المقيمين في مملكة البحرين الراغبين في مغادرة البلاد عبر جسر الملك فهد باتجاه المملكة العربية السعودية.

خدمات تأشيرة في مركز «دانا مول»

وأفادت السفارة أن سفارة المملكة العربية السعودية بالمنامة خصصت مكتبًا معتمدًا لإصدار التأشيرات بالمركز التجاري “Dana Mall”، حيث يمكن للتونسيين التوجه إليه للاستفادة من خدمات التأشيرة اللازمة لعبور جسر الملك فهد.

وتقدم هذه الخدمات يوميًا من الأحد إلى الخميس بين الساعة التاسعة صباحًا والثالثة بعد الظهر.

إجراءات مبسطة للحصول على التأشيرة

ويمكن للمواطنين التونسيين المقيمين وغير المقيمين في البحرين التوجه إلى المكتب المذكور لإتمام إجراءات الحصول على التأشيرة، سواء كانت تأشيرة سياحية فورية للمقيمين أو تأشيرة عبور اضطرارية لغير المقيمين.

كما أكدت السفارة أنها تواصل التنسيق مع السلطات السعودية المختصة من أجل تسهيل إجراءات المغادرة عبر جسر الملك فهد لفائدة التونسيين الراغبين في السفر.

تعليقات

