الأخبار

تنبيه للتونسيين في سلطنة عُمان: السفارة تدعو إلى الالتزام بتعليمات السلطات والتواصل عند الضرورة

دعت سفارة الجمهورية التونسية بمسقط أفراد الجالية التونسية المقيمين في سلطنة عُمان إلى الالتزام الكامل بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن السلطات العمانية المختصة، وذلك في إطار متابعة التطورات الأمنية في المنطقة.

وأكدت السفارة ضرورة توخي الحيطة والالتزام بالإرشادات الرسمية حفاظًا على سلامة المواطنين التونسيين المقيمين بالسلطنة.

كما وضعت البعثة الدبلوماسية على ذمة أبناء الجالية وسائل للتواصل عند الحاجة، وذلك عبر:

ويأتي هذا التنبيه في إطار حرص السفارة على ضمان التواصل المستمر مع الجالية التونسية ومتابعة أوضاعها في ظل المستجدات الإقليمية.

