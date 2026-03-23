تنبيه للتونسيين في ليل: اضطراب استثنائي في بعض خدمات الوكالة القنصلية يوم 26 مارس 2026

أعلنت الوكالة القنصلية للجمهورية التونسية بمدينة ليل الفرنسية أن المشرف على الوكالة سيكون في مهمة يوم الخميس 26 مارس 2026، ما سيتسبب بصفة استثنائية في تعذر إنجاز عدد من الخدمات القنصلية في اليوم نفسه.

وأوضحت الوكالة أن هذا الإجراء يهم خاصة خدمات التعريف بالإمضاء على التوكيلات وعقود بيع السيارات، إلى جانب تسليم شهادة العرف في مادة الزواج وشهادة تطابق الهوية.

كما يشمل التعطيل المؤقت تسليم الشهادات والإفادات ذات الصبغة الإدارية، فضلا عن وثائق الحالة المدنية وشهادة ثبوت صحة رخصة السياقة التونسية.

وأكدت الوكالة القنصلية، في المقابل، أن مطالب المواطنين المتعلقة بهذه الخدمات ستظل مقبولة، على أن يتم إنجازها في أجل لا يتجاوز 24 ساعة.

ودعت الوكالة المواطنين المعنيين إلى أخذ هذه الإجراءات الاستثنائية بعين الاعتبار عند برمجة مواعيدهم وتنقلاتهم، متقدمة بالشكر إلى الجميع على تفهمهم.

