تنبيه من السفارة الأمريكية: هذا الخطأ قد يكلّفك رفض التأشيرة

أصدرت سفارة الولايات المتحدة بتونس تنبيهًا هامًا لفائدة طالبي التأشيرة، أكدت فيه ضرورة تقديم أدلة واضحة تُثبت توفر الموارد المالية الكافية لتغطية جميع نفقات السفر والإقامة.

وأوضحت السفارة أن عدم الاستظهار بوثائق تثبت القدرة على تحمّل مصاريف الرحلة، بما في ذلك تذاكر السفر، الإقامة، والتنقل، قد يؤدي إلى رفض طلب التأشيرة.