Français
Anglais
العربية
الأخبار

تنبيه هام من السفارة الأمريكية بتونس: تحديثات محدودة واستمرار خدمات الجوازات والتأشيرات

تنبيه هام من السفارة الأمريكية بتونس: تحديثات محدودة واستمرار خدمات الجوازات والتأشيرات

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس أنّ حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي لن يتم تحديثه بصفة منتظمة مؤقتًا، وذلك نظرًا لانقطاع الاعتمادات المالية، إلى حين استئناف العمليات بشكل كامل.

وأوضحت السفارة أنّ النشر سيقتصر خلال هذه الفترة على المعلومات العاجلة والمتعلّقة بالسلامة والأمن فقط، داعية المتابعين إلى أخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار عند متابعة المستجدات.

وفي المقابل، أكدت السفارة أنّ خدمات جوازات السفر والتأشيرات المبرمجة ستتواصل في الولايات المتحدة وكذلك في السفارات والقنصليات الأمريكية بالخارج خلال فترة انقطاع الاعتمادات، وذلك وفق ما يسمح به الوضع.

