تنبيه هام من السفارة الأمريكية بتونس: تحديثات محدودة واستمرار خدمات الجوازات والتأشيرات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس أنّ حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي لن يتم تحديثه بصفة منتظمة مؤقتًا، وذلك نظرًا لانقطاع الاعتمادات المالية، إلى حين استئناف العمليات بشكل كامل.

وأوضحت السفارة أنّ النشر سيقتصر خلال هذه الفترة على المعلومات العاجلة والمتعلّقة بالسلامة والأمن فقط، داعية المتابعين إلى أخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار عند متابعة المستجدات.

وفي المقابل، أكدت السفارة أنّ خدمات جوازات السفر والتأشيرات المبرمجة ستتواصل في الولايات المتحدة وكذلك في السفارات والقنصليات الأمريكية بالخارج خلال فترة انقطاع الاعتمادات، وذلك وفق ما يسمح به الوضع.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



