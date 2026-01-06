تنس : نوفاك دجوكوفيتش ينسحب من بطولة أديلايد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش انسحابه من بطولة أديلايد، حيث شارك الخبر مع جماهيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الإثنين.

وكتب دجوكوفيتش عبر حسابه على انستغرام : “إلى جميع مشجعي في أديلايد، للأسف، لست مستعداً بدنياً تماماً للمنافسة في بطولة أديلايد الأسبوع المقبل. إنه أمر مخيب للآمال بالنسبة لي شخصياً، حيث أمتلك ذكريات رائعة بالفوز باللقب هناك قبل عامين. كنت متحمساً حقاً للعودة لأن اللعب هناك يشعرني و كأنني في منزلي”.

و أضاف : “ينصب تركيزي الآن على الاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة و أتطلع للوصول إلى ملبورن قريباً و رؤية جميع عشاق التنس في أستراليا”.

و يمتلك ديوكوفيتش تاريخاً مميزاً في أديلايد، حيث رفع كأس البطولة من فئة 250 نقطة مرتين في عامي 2007 و 2023.

و بناءً على هذا القرار، سيبدأ المصنف الرابع عالمياً موسمه مباشرة من بطولة أستراليا المفتوحة، التي يحمل الرقم القياسي في عدد ألقابها (10 ألقاب).

و يسعى اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً لكسر سوء الحظ الذي لازمه في ملبورن في العامين الماضيين، حيث توقفت مسيرته عند الدور نصف النهائي بخسارته أمام حامل اللقب يانيك سينر في 2024 و أمام ألكسندر زفيريف في 2025.

