تنصيب المجلس الجهوي الجديد بصفاقس

أشرف والي صفاقس، محمد الحجري، صباح اليوم الخميس 05 مارس 2026، على تنصيب المجلس الجهوي الجديد لولاية صفاقس، وذلك عملاً بأحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023، وتطبيقًا لأحكام الفصل 13 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 16 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023، والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 01 لسنة 2025 المؤرخ في 20 جانفي 2025.

وجرت مراسم التنصيب بحضور المعتمد الأول، وأعضاء المجلس الجهوي المنتهية مهامهم، إلى جانب أعضاء المجلس الجهوي الجديد.

شكر لأعضاء المجلس المنتهية مهامهم

وتوجّه الوالي بكلمة شكر وتقدير إلى أعضاء المجلس الجهوي المنتهية مهامهم، مثمّنًا ما أبدوه خلال الفترة الماضية من التزام وجدية في متابعة الملفات التنموية، وما بذلوه من جهود ساهمت في تحسين نسق الإنجاز وتعزيز أداء الهياكل الجهوية. وأكد أن التقدم المسجّل في عدد من المشاريع يعكس روح التعاون التي جمعت مختلف الأطراف المتدخلة.

دعوة إلى مواصلة التنمية بمنهجية تشاركية

كما هنّأ والي صفاقس أعضاء المجلس الجهوي الجديد، داعيًا إيّاهم إلى البناء على ما تم تحقيقه، ومضاعفة الجهود لمواصلة مسار التنمية، واعتماد منهجية تشاركية ترتكز على النجاعة في خدمة الشأن العام، بما يستجيب لانتظارات متساكني ولاية صفاقس ويدعم مقومات تنمية الجهة في مختلف المجالات.

 

