تنصيب مجموعة الصداقة و الأخوة البرلمانية بين مجلس الجهات و الأقاليم و مجلس الأمة الجزائري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، صحبة رئيس مجلس الأمة الجزائري عزوز ناصري، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الأمة بالجزائر العاصمة، على مراسم التنصيب الرسمي لمجموعة الصداقة والأخوة البرلمانية بين المجلسين.

و بعد تسجيل دقيقة صمت وتلاوة الفاتحة، ترحما على روح الرئيس الجزائري الأسبق اليمين زروال (وافاه الأجل يوم 28 مارس الجاري)، أكد الدربالي، وفق بلاغ نشره المجلس، أن توقيع بروتوكول التعاون بين المجلسين يعد حدثا هاما وخطوة استراتيجية لتعزيز أطر التعاون بين البلدين الشقيقين، ويجسد إرادة مشتركة لتوسيع الشراكات وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود في مختلف المجالات، بما يضمن دعم المشاريع المشتركة ويعود بالنفع على البلدين.

و تضم مجموعة الصداقة والأخوة البرلمانية التونسية-الجزائرية من الجانب التونسي كلّ من :

– يوسف البرقاوي نائب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم (رئيس مجموعة الصداقة والأخوة البرلمانية التونسية -الجزائرية).

– حسان العامري نائب مساعد لرئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

– إسماعيل بن علي نائب مساعد لرئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

– أومينة الحرباوي نائب مساعد لرئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مكلف

– محمد الكو رئيس لجنة المططات التنموية والمشاريع الكبرى

– نورس الهيشري مقررة لجنة المالية

– أيمن العبيدي مقرر لجنة القطاعات الانتاجية

– خالد بن عبد الحفيظ عضو لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى

– عثمان الرياحي عضو لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى

– بلقاسم اليعقوبي عضو لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية

– ناجي عبد المومن عضو لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية

يشار الى أن الدربالي أمضى بالمناسبة على السجل الذهبي لمجلس الأمة الجزائري.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



