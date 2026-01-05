تنظيم الشروط المصرفّية: البنك المركزي التونسي يصدر منشورا جديداً إلى البنوك

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدر البنك المركزي التونسي اليوم منشورًا جديدًا موجّهًا إلى البنوك، يُعوّض أحكام الفقرة الأولى من الفصل 36 من المنشور عدد 91-22 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991. وبمقتضى هذا المنشور، تم تحديد نسبة الفائدة على الادخار في مستوى سنوي قدره 6%.

وللتذكير، كان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قد قرّر، يوم 30 ديسمبر الماضي، التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة أساس، لتستقر عند 7%، وذلك ابتداءً من 7 جانفي 2026.

كما سيتم تعديل نسب تسهيلات القرض والإيداع لمدة 24 ساعة تبعًا لذلك، لتُضبط في حدود 8% و6% على التوالي، بما يضمن انسجام ممرّ نسب الفائدة وحسن انتقال التوجّه النقدي إلى السوق.

وفي السياق ذاته، قرّر المجلس أيضًا التخفيض في الحد الأدنى لنسبة الفائدة على الادخار إلى مستوى 6%.

