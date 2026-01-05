Français
Anglais
العربية
الأخبار

تنظيم الشروط المصرفّية: البنك المركزي التونسي يصدر منشورا جديداً إلى البنوك

أصدر البنك المركزي التونسي  اليوم منشورًا جديدًا موجّهًا إلى البنوك، يُعوّض أحكام الفقرة الأولى من الفصل 36 من المنشور عدد 91-22 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991. وبمقتضى هذا المنشور، تم تحديد نسبة الفائدة على الادخار في مستوى سنوي قدره 6%.

وللتذكير، كان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قد قرّر، يوم 30 ديسمبر الماضي، التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة أساس، لتستقر عند 7%، وذلك ابتداءً من 7 جانفي 2026.

كما سيتم تعديل نسب تسهيلات القرض والإيداع لمدة 24 ساعة تبعًا لذلك، لتُضبط في حدود 8% و6% على التوالي، بما يضمن انسجام ممرّ نسب الفائدة وحسن انتقال التوجّه النقدي إلى السوق.

وفي السياق ذاته، قرّر المجلس أيضًا التخفيض في الحد الأدنى لنسبة الفائدة على الادخار إلى مستوى 6%.

تعليقات

