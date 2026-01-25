Français
الأخبار

تنظيم قافلة صحية متعددة الاختصاصات بسيدي بوزيد

انتظمت، اليوم الأحد، بمعهد الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة سكان المنطقة، بهدف مزيد تقريب الخدمات الصحية من المواطن و تمكين أكبر عدد ممكن من المرضى من تلقي الخدمات في مختلف الاختصاصات الطبية.

و بيّن المسؤول عن الاعلام و الاتصال بجمعية طلبة الطب بصفاقس فاخر الشرفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القافلة هدفها تقريب الخدمات الصحية و توفير وسائل الرعاية الصحية في كل الاختصاصات لفائدة سكان المنطقة، مشيرا الى انها تنتظم بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة و بالتعاون من معهد الرقاب.

و أشار الى أنه يتم استقبال المرضى الذين يتوجهون للقافلة، في خيمة ضغط الدم و السكري و منها إلى قاعة يتم فيها تشخيص الوضع الصحي للمريض ليتم توجيهه الى قاعة الاختصاص لتلقي الخدمات و يتم في الاخر تمكينه من الأدوية اللازمة مجانا.

و بيّنت مديرة المستشفى المحلي بالرقاب جيهان السويسي أنه تم توفير كل المستلزمات و التجهيزات الطبية اللازمة و توفير الموارد البشرية لانجاح هذه القافلة التي تمثل بادرة جيدة لمزيد تمكين سكان المنطقة من تلقي الخدمات العلاجية في كل الاختصاصات.

و قد ثمّن عدد من المواطنين الذين توافدوا على معهد الرقاب هذه البادرة التي مكنتهم من تلقي العلاج لدى أطباء مختصين كانت الظروف المادية تمنعهم من الاستفادة بها، كما استحسنوا توفير الأدوية بشكل مجاني لكل المرضى.

و تمثلت الاختصاصات الطبية المتوفرة اليوم في القافلة الصحية، طب الغدد و طب العيون و طب القلب و طب الكلى و طب الأطفال و طب النساء و طب الجلدية و طب المفاصل وطب الأذن و الحنجرة.

