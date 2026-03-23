تنظيم مسابقة وطنية لتصميم شعار “تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027”

أعلنت  وزارة السياحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ مشترك عن تنظيم مسابقة وطنية لتصميم الشعار والهوية البصرية الرسمية للبرنامج للطلبة المرسمين بالمؤسسات الجامعية العمومية والخاصة و ذلك في إطار الاستعدادات الوطنية لبرنامج “تونس عاصمة للسياحة العربية 2027″، وحرصًا على تأمين أفضل الظروف لنجاح هذه التظاهرة الدولية، 

وتندرج هذه المبادرة في سياق تثمين اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027، اعترافًا بمكانتها الحضارية والثقافية والسياحية، وفرصة استراتيجية لتعزيز إشعاعها على المستويين العربي والدولي. آخر أجل لقبول الأعمال المشاركة حدد ليوم 19 أفريل 2026. 

 

