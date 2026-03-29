تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية : الهلال الأحمر يساهم في حملات نظافة كبرى بولاية باجة

في إطار تنفيذ التعليمات الأخيرة الصادرة عن رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخصوص تكثيف حملات النظافة وتحسين جمالية المدن، ساهم متطوعو الهلال الأحمر التونسي في تنظيم حملات نظافة كبرى بعدد من معتمديات ولاية باجة.

و كشفت صابرين الباجي، نائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة، في تصريح لمراسل تونس الرقمية بباجة ، أن هذه الحملات شملت عدداً من المناطق على غرار معتمديات باجة الشمالية وباجة الجنوبية ومعتمدية عمدون، حيث تم تنفيذ تدخلات مكثفة لرفع الفضلات والأتربة.

و أضافت أن هذه الحملات شهدت مشاركة عدد هام من أعوان البلديات، مع تسخير أسطول من الآليات والمعدات بمساهمة مختلف البلديات بالجهة، مما مكّن من التدخل في عدة مواقع، من بينها الطرقات وحواشي الطرقات السيارة، إضافة إلى الأحياء و المناطق الريفية.

و أكدت أن هذه الحملات ستتواصل خلال الأيام القليلة القادمة، في إطار تعزيز العناية بالمحيط وتحسين المشهد البيئي بمختلف مناطق الجهة.

