Français
Anglais
العربية
سياسة

تنقيح المرسوم 54: هل تكون رئاسة فوزي الدعاس للجنة التشريع العام نقطة تحوّل؟ (فيديو)

أكد النائب فوزي الدعاس، رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن اللجنة مُقبلة على عمل تشريعي مكثف، بالنظر إلى العدد الكبير من مقترحات القوانين المعروضة عليها.

وأوضح أن لجنة التشريع العام ستعقد أولى جلساتها غدًا الخميس، وذلك من أجل ضبط أولوياتها وبرمجة أشغالها خلال الفترة القادمة.

تنقيح المرسوم 54 أولوية تشريعية

واعتبر الدعاس أن من أبرز وأوكد الأولويات التي ستعمل عليها اللجنة تمرير تنقيح المرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم الاتصالية.

وقال في هذا السياق:

«تنقيح المرسوم 54 كان من ضمن أولويات اللجنة منذ السنة الفارطة..وقد انطلقت اللجنة في جلسات استماع أولية لجهة المبادرة، ومع بداية أشغال اللجنة هذه السنة سنعمل على استكمال الاستماعات والانتهاء من الأشغال المتعلقة به في أقرب الآجال الممكنة».

مشاريع قوانين كبرى على طاولة اللجنة

وأشار رئيس لجنة التشريع العام إلى أن جدول أعمال اللجنة يتضمن عدة مقترحات قوانين هامة، من بينها:

*مقترح قانون تنقيح مجلة الأحكام الجزائية، الفصول 261 و262 و264.
*مقترح قانون الملكية الفكرية

مقترحات قوانين قطاعية، على غرار:

*مقترح قانون المستشار الجبائي
*مقترح قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد
*مقترح القانون الأساسي لتنظيم مهنة المحاماة

لجنة التشريع العام… العمود الفقري للعمل البرلماني

وأوضح الدعاس أنه اختار، منذ بداية عهدته النيابية سنة 2023، أن يكون عضوًا صلب لجنة التشريع العام، نظرًا لمكانتها المحورية داخل المؤسسة التشريعية، باعتبارها العمود الفقري للعمل البرلماني.

وأضاف:
«ترشحت لرئاسة هذه اللجنة أملًا في ضخّ دماء جديدة، وبحثًا عن تقديم الإضافة الممكنة، وهو ما سأعمل على تحقيقه خلال هذه المدة النيابية».

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

465
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي بباجة يواصل دعمه الاجتماعي ويعاين وضعيات عائلات معوزة

378
الأخبار

الأولمبي الباجي في اختبار صعب أمام الإتّحاد المنستيري و السليمي مطالب بالانتصار
338
الأخبار

سوسة: تدخلات مكثفة لمعالجة آثار التقلبات الجوية
331
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : سامي الطرابلسي من الاقصائيات إلى التجريح الإعلامي والاستقالة.. حصيلة مدرب وطني غادر المنتخب بصمت
328
الأخبار

تصنيف شنغهاي للجامعات 2025 : جامعة صفاقس الأولى وطنيا
290
أخر الأخبار

جندوبة: انقطاع طريق على مستوى وادي الرغاي بسبب ارتفاع منسوب المياه
288
الأخبار

التعاون الإيطالي يعزّز الاستثمارات الفلاحية في تونس بتسليم 88 جرّارًا في صفاقس
281
الأخبار

الجزائر : رئاسة الجمهورية تُقنّن رسميًا 10 مقترحات لتعديل الدستور
278
الأخبار

ولاية صفاقس: تحديد سقف منحة تحسين السكن ب 7000 دينار يقع صرفها على أقساط وهذه شروط الانتفاع بها
271
اقتصاد وأعمال

البنك المركزي التونسي يصدر منشورًا جديدًا ينظّم التزامات مكاتب الصرف في مكافحة غسل الأموال

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى