تنقيح المرسوم 54: هل تكون رئاسة فوزي الدعاس للجنة التشريع العام نقطة تحوّل؟ (فيديو)

أكد النائب فوزي الدعاس، رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن اللجنة مُقبلة على عمل تشريعي مكثف، بالنظر إلى العدد الكبير من مقترحات القوانين المعروضة عليها.

وأوضح أن لجنة التشريع العام ستعقد أولى جلساتها غدًا الخميس، وذلك من أجل ضبط أولوياتها وبرمجة أشغالها خلال الفترة القادمة.

تنقيح المرسوم 54 أولوية تشريعية

واعتبر الدعاس أن من أبرز وأوكد الأولويات التي ستعمل عليها اللجنة تمرير تنقيح المرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم الاتصالية.

وقال في هذا السياق:

«تنقيح المرسوم 54 كان من ضمن أولويات اللجنة منذ السنة الفارطة..وقد انطلقت اللجنة في جلسات استماع أولية لجهة المبادرة، ومع بداية أشغال اللجنة هذه السنة سنعمل على استكمال الاستماعات والانتهاء من الأشغال المتعلقة به في أقرب الآجال الممكنة».

مشاريع قوانين كبرى على طاولة اللجنة

وأشار رئيس لجنة التشريع العام إلى أن جدول أعمال اللجنة يتضمن عدة مقترحات قوانين هامة، من بينها:

*مقترح قانون تنقيح مجلة الأحكام الجزائية، الفصول 261 و262 و264.

*مقترح قانون الملكية الفكرية

مقترحات قوانين قطاعية، على غرار:

*مقترح قانون المستشار الجبائي

*مقترح قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد

*مقترح القانون الأساسي لتنظيم مهنة المحاماة

لجنة التشريع العام… العمود الفقري للعمل البرلماني

وأوضح الدعاس أنه اختار، منذ بداية عهدته النيابية سنة 2023، أن يكون عضوًا صلب لجنة التشريع العام، نظرًا لمكانتها المحورية داخل المؤسسة التشريعية، باعتبارها العمود الفقري للعمل البرلماني.

وأضاف:

«ترشحت لرئاسة هذه اللجنة أملًا في ضخّ دماء جديدة، وبحثًا عن تقديم الإضافة الممكنة، وهو ما سأعمل على تحقيقه خلال هذه المدة النيابية».

