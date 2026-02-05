Français
Anglais
العربية
سياسة

تنقيح قانون الفوترة الإلكترونية : اليوم.. لجنة المالية تستمع إلى جهة المبادرة

تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة اليوم الخميس 5 فيفري 2026 جلسة للاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 (عدد 12/2026).

وكان النائب ماهر الكتاري، رئيس لجنة المالية بالبرلمان،قد أكد في تصريح خاص سابق لـ”تونس الرقمية”، أنّ مقترح مشروع قانون لتنقيح قانون الفوترة الإلكترونية تم إيداعه بمكتب الضبط بالبرلمان يوم الاثنين 26 جانفي 2026.

دعوة إلى التسريع لتفادي الإشكاليات

واعتبر الكتاري في ذات السياق، وهو أحد النواب الممضين على مقترح التنقيح، أنّ تمرير هذا المشروع إلى اللجان المعنية يجب أن يتمّ في أقرب الآجال، مشدّدًا على الطابع الاستعجالي للملف.

وقال في هذا السياق: «الأمر مستعجل، ويجب التسريع في البتّ فيه لتدارك الوضع، حتى لا تجد عديد الشركات وعديد القطاعات نفسها أمام إشكاليات قانونية وتنظيمية».

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

427
الأخبار

باريس سان جيرمان يُقرّر تفعيل بند شراء خليل العياري

352
الأخبار

وفاة سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة
313
الأخبار

وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة متأثرة بإصاباتها إثر حادث مرور بالقاهرة
302
أخر الأخبار

تعيين محرز بوصيان في لجنة تأديب الألعاب الأولمبية الشتوية
271
أخر الأخبار

وسط رقابة تنظيمية محكمة، البنوك التونسية تعزّز ملاءتها المالية
268
أخر الأخبار

الهادي دحمان: “قانون المالية لسنة 2026 لم يقرر تاريخ صرف الزّيادة في الأجور و نسبها و الجهات الرّسمية لا تزال في حالة تحفظ” [فيديو]
266
أخر الأخبار

قضية إبستين: الفرنسي جاك لانغ يواصل رئاسة معهد العالم العربي
255
أخر الأخبار

ولاية تونس : إجراءات عاجلة لمواجهة تأثيرات الأمطار الاستثنائية
251
أخر الأخبار

تونس – تقلب أسعار الفضة يلقي بظلاله على الصناعات التقليدية
251
اقتصاد وأعمال

إيلون ماسك يُستدعى إلى باريس من قبل مدعية الجمهورية بسبب وقائع خطيرة للغاية… و مع ذلك

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى