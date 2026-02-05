تنقيح قانون الفوترة الإلكترونية : اليوم.. لجنة المالية تستمع إلى جهة المبادرة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة اليوم الخميس 5 فيفري 2026 جلسة للاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 (عدد 12/2026).

وكان النائب ماهر الكتاري، رئيس لجنة المالية بالبرلمان،قد أكد في تصريح خاص سابق لـ”تونس الرقمية”، أنّ مقترح مشروع قانون لتنقيح قانون الفوترة الإلكترونية تم إيداعه بمكتب الضبط بالبرلمان يوم الاثنين 26 جانفي 2026.

دعوة إلى التسريع لتفادي الإشكاليات

واعتبر الكتاري في ذات السياق، وهو أحد النواب الممضين على مقترح التنقيح، أنّ تمرير هذا المشروع إلى اللجان المعنية يجب أن يتمّ في أقرب الآجال، مشدّدًا على الطابع الاستعجالي للملف.

وقال في هذا السياق: «الأمر مستعجل، ويجب التسريع في البتّ فيه لتدارك الوضع، حتى لا تجد عديد الشركات وعديد القطاعات نفسها أمام إشكاليات قانونية وتنظيمية».

