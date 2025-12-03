تهريب مخدرات بمدنين : إيداع زوجين أجنبيين السجن بعد حجز أكثر من 4 كلغ من الكوكايين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدنين بطاقتي إيداع بالسجن في حق زوجين أجنبيين، وذلك على خلفية الاشتباه في انخراطهما ضمن شبكة دولية لترويج المخدرات، إثر حجز أكثر من أربعة كيلوغرامات من مادة الكوكايين داخل سيارتهما عند مرورهما بأحد المعابر الحدودية، حيث كانا يخططان لنقلها إلى العاصمة، وفق ما أفاد به مصدر مطّلع لـ«موزاييك».

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد دخل الزوجان إلى التراب التونسي على متن سيارتهما عبر أحد المنافذ الحدودية. وبإخضاع السيارة لتفتيش دقيق، تم العثور على كمية المخدرات مخفية بإحكام داخل أجزاء من السيارة بهدف التمويه وتفادي كشفها من قبل الوحدات الأمنية.

وبتكليف الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بالقرجاني بمباشرة الأبحاث، اعترف الموقوفان بأنهما كانا يعتزمان إيصال تلك الكمية من الكوكايين إلى عدد من الأشخاص في العاصمة، من بينهم شخص معروف لدى الأجهزة الأمنية بتورطه في تهريب العملة الأجنبية. وقد تم إيقاف هذا الأخير إلى جانب مشتبه به آخر، في حين تم إدراج عدد من المتورطين الآخرين في التفتيش.

وبإحالة الزوجين الأجنبيين والموقوفين الآخرين على أنظار قاضي التحقيق، تقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدهم جميعًا، مع توجيه إنابة قضائية للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني لمواصلة الأبحاث وكشف بقية عناصر الشبكة الدولية.

هذه العملية تمثل خطوة جديدة في جهود مكافحة الجريمة المنظمة والحدّ من مخاطر شبكات تهريب المخدرات التي تستهدف تونس كبلد عبور ونشاط.

