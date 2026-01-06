تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

من المنتظر أن تُستأنف خلال الأيام القليلة القادمة منافسات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وذلك في انتظار الإعلان الرسمي عن برنامج الجولة الأولى من مرحلة الإياب.

وفي هذا السياق، قد تجد إدارة الأولمبي الباجي نفسها مطالَبة بالبحث عن ملعب بديل لاحتضان مباراتها المرتقبة في الجولة الافتتاحية من مرحلة الإياب أمام الاتحاد الرياضي ببنقردان، وذلك بسبب تواصل أشغال تهيئة عشب ملعب بوجمعة الكميتي.

ولا تزال الأشغال متواصلة بالملعب، ما يطرح تساؤلات حول جاهزيته لاحتضان المباريات الرسمية في الموعد المحدد، في انتظار بلاغ رسمي إمّا من الهيئة المديرة للأولمبي الباجي أو من السلط الجهوية لتوضيح ما إذا كان الملعب سيكون جاهزًا في الآجال المحددة أو أنّ الأشغال ستتواصل لعدة أيام إضافية.

ويبقى كل ذلك مرتبطًا أيضًا بالإعلان الرسمي عن تاريخ أولى مباريات مرحلة الإياب، الذي من شأنه أن يحسم مصير مكان إجراء اللقاء

