الأخبار

تواصل البحث عن ثلاثة بحارة مفقودين بعد انقلاب مركب صيد قبالة سواحل الصخيرة

تواصل البحث عن ثلاثة بحارة مفقودين بعد انقلاب مركب صيد قبالة سواحل الصخيرة

تتواصل عمليات البحث البحرية عن ثلاثة بحارة مفقودين من شاطئ السلام بغنوش (ولاية قابس)، بعد حادث انقلاب مركب صيد قبالة سواحل الصخيرة من ولاية صفاقس، وفق ما أكّده رئيس مجمع التنمية للصيد البحري بغنوش ساسي علية.

وأوضح علية في تصريح لـ”وات” أن مركب صيد ساحلي انطلق مساء الأربعاء من قابس باتجاه الصخيرة لصيد السلطعون الأزرق، وكان على متنه خمسة بحارة. وأثناء الرحلة، فقد المركب توازنه وانقلب في عرض البحر.

وأضاف أن وحدات الحرس البحري والبحارة وفِرق الإنقاذ المختصة تمكنت من إنقاذ بحّارين اثنين، فيما تتواصل الجهود لتمشيط المنطقة بحثًا عن البحارة الثلاثة الآخرين.

المصدر: وات

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

