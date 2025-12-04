تواصل البحث عن ثلاثة بحارة مفقودين بعد انقلاب مركب صيد قبالة سواحل الصخيرة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تتواصل عمليات البحث البحرية عن ثلاثة بحارة مفقودين من شاطئ السلام بغنوش (ولاية قابس)، بعد حادث انقلاب مركب صيد قبالة سواحل الصخيرة من ولاية صفاقس، وفق ما أكّده رئيس مجمع التنمية للصيد البحري بغنوش ساسي علية.

وأوضح علية في تصريح لـ”وات” أن مركب صيد ساحلي انطلق مساء الأربعاء من قابس باتجاه الصخيرة لصيد السلطعون الأزرق، وكان على متنه خمسة بحارة. وأثناء الرحلة، فقد المركب توازنه وانقلب في عرض البحر.

وأضاف أن وحدات الحرس البحري والبحارة وفِرق الإنقاذ المختصة تمكنت من إنقاذ بحّارين اثنين، فيما تتواصل الجهود لتمشيط المنطقة بحثًا عن البحارة الثلاثة الآخرين.

