تواصل انقطاع هذه الطّرقات

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ تحذيري محين، عن الإنقطاعات المسجلة في الطّرقات التالية :

– سيدي مدين -مجاز الباب : الطّريق الوطنية رقم 05 قديم مستوى وادي الحمار مجاز الباب، انقطاع حركة المرور بسبب تراكم مياه الأمطار. ويمكن تحويل حركة المرور عبر الطّريق الوطنية رقم 05 جديد.

– بوزنة – فطناسة : الطريق المعبدة وغير المرقمة الرابطة بين منطقتي بوزنة وفطناسة معتمدية نفزة: انقطاع حركة المرور بسبب فيضان وادي بوزنة. ويمكن تحويل حركة المرور عبر طرقات فرعية محاذية.

– مغراوة – منزل جميل : الطريق المعبدة وغير المرقمة مستوى منطقة مغراوة منزل جميل: انقطاع حركة المرور بسبب تراكم مياه الأمطار. ويمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطنية رقم 08

– المحجوبة – قلعة السنان : الطريق المعبدة وغير المرقمة مستوى قرية المحجوبة قلعة سنان: انقطاع حركة المرور بسبب فيضان وادي سراط، ولا يمكن تحويل حركة المرور.

– الناظور – دار الجمعية : الطريق المعبدة وغير المرقمة مستوى منطقة دار الجمعية: انقطاع حركة المرور بسبب فيضان وادي خريوع. ويمكن تحويل حركة المرور عبر طرقات فرعية.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني، مستعملي الطريق لأخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السّرعة مع استعمال الأضواء أثناء التنقل والتقيّد بقواعد السّير والجولان وعدم المجازفة بالنقاط الزرقاء وأماكن تجمع أو سيلان المياه الجارفة.

واشارت إلى أنه يمكن الاتصال بمركز استمرار الشؤون المرورية بإدارة عمليات الحرس الوطني لأي استفسارات أو للإبلاغ عن حالات طارئة، على الأرقام التالية: (71960448- 71963512)، كما يمكن الاتصال جهوياً بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني 193.

