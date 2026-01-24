تواصل عمليات البحث عن البحّارة المفقودين بجزيرة قوريا (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تتواصل مجهودات البحث عن البحّارة الثلاثة المفقودين أصيلي مدينة طبلبة، على إثر حادثة غرق مركب صيد بحري يوم 19 جانفي 2026، نتيجة التقلبات المناخية التي شهدتها الجهة.

وفي هذا الإطار، تحوّل السيّد عيسى موسى والي المنستير، اليوم السبت 24 جانفي 2026، إلى جزيرة قوريا، مرفوقًا بكلّ من معتمد طبلبة، ومدير إقليم الحرس البحري بسوسة، ورئيس منطقة الحرس البحري بالمنستير، إضافة إلى إطارات عن الإدارة الجهوية للحماية المدنية، وذلك للاطلاع ميدانيًا على سير عمليات البحث والوقوف على الجهود المبذولة.

وقد عاين والي الجهة المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تؤمّنها مختلف الأسلاك المتدخلة، حيث تتواصل عمليات التمشيط بصفة حثيثة من قبل أعوان وإطارات الحرس البحري، ووحدات الجيش الوطني، وأعوان وإطارات الحماية المدنية، مع تسخير الزوارق والمراكب والغواصين وكامل الإمكانيات المتاحة، سواء في عرض البحر أو على مستوى سواحل جزيرة قوريا، بما في ذلك المناطق التي تشهد كثافة في الطحالب والأعشاب البحرية.

كما تشهد عمليات البحث مشاركة واسعة وتلقائية من بحّارة مدينة طبلبة وعدد من بحّارة مدن الجهة، إلى جانب عدد من المواطنين الذين تطوّعوا للمساهمة في جهود البحث، في مشهد يجسّد روح التضامن والتآزر بين مختلف المتدخلين وأبناء الجهة، في انتظار التوصّل إلى نتائج إيجابية.

