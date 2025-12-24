تواصل فتح باب التّرشح لمسابقات مهرجان الأغنية التّونسية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يتواصل فتح باب التّرشح لمسابقات مهرجان الأغنية التونسية، في دورته الرابعة والعشرين، التي ستنتظم من 5 إلى7 مارس 2026.

ويمكن لمحترفي الموسيقى والغناء ممن لهم إنتاجات صادرة سنة 2025، تقديم ترشحاتهم في أجل أقصاه يوم الجمعة 14 جانفي 2026، للمُشاركة في “مسابقة الأغنية إنتاج جديد 2025″، و” مسابقة في معزوفة إنتاج جديد “2025، و” مسابقة في الأداء”.

وحدّدت الهيئة المنظّمة للدّورة، مجموعة من الوثائق المتعلّقة بالعمل الفني وبالمترشح، التي يجب تقديمها ضمن ملفات التّرشح، من بينها استمارة ترشح للمسابقة المعنية، فضلا عن إرفاق ملف الترشح بتسجيل للأغنية (بروفة أو تسجيل نهائي)، ونسخة مكتوبة من الأغنية ، و‏سيرة ذاتية لكل المتدخلين في العمل من شاعر وملحن ومؤدي وموزع لا تتجاوز 10 أسطر، أما بخصوص مُسابقة الأغنية فيتوجب إرفاق الملف بنوتة للعمل تحتوي على كل التفاصيل.

ويمكن للراغبين في الترشح الاطلاع على شروط إعداد الملف على الصفحة الرسمية لمسرح الأوبرا عبر الرابط التالي:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1663311601725270&set=a.883114166411688

