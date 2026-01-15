توافد 7 ملايين شخص على مراكز الإستشفاء بالمياه سنة 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بلغ عدد الوافدين سنة 2025 على مراكز الاستشفاء بالمياه في تونس 7 ملايين شخص موزعين على 490 مركز بين محطات استشفائية وحمّامات معدنية ومراكز استشفاء بمياه البحر والمياه العذبة، وفق المدير العام للصحة بوزارة الصحة، وليد نعيجة.

ولاحظ اليوم الخميس بقفصة على هامش مشاركته في منتدى “كابصا للاستشفاء بالمياه”، أن زيارة 7 ملايين فرد لمراكز الاستشفاء بالمياه خلال سنة 2025 يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط العلاجي والسياحي، مؤكدا أن هذا العدد يتزايد كل سنة حيث سجلت مراكز الاستشفاء بالمياه نسبة نمو تقدّر بـ 5 بالمائة بين سنتي 2024 و2025.

وأشار إلى أن 70 بالمائة من الوافدين على مراكز ومحطات الاستشفاء بالمياه في تونس من السياح الأجانب، خاصة من المقبلين على مراكز الاستشفاء بمياه البحر، وهو ما يعزز مكانة تونس كوجهة رائدة في مجال السياحة العلاجية.

وذكر وليد نعيجة أن عدد الوافدين على مراكز الاستشفاء بمياه البحر خلال سنة 2025 بلغ 180 ألف وافد ضمن بعض المسارات الاستشفائية المتخصصة في مياه البحر، وهو ما يبرز الحاجة إلى مزيد دعم الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وفق تأكيده.

وقال إنه من المؤمل ان يرتفع حجم هذه العائدات في السنوات القادمة مع دخول وحدات جديدة حيز الإستغلال وتجسيم المشاريع الاستثمارية خاصة منها المدن الاستشفائية التي استكملت دراستها الفنية والاقتصادية.

وتعمل الوزارة الصحة على تعزيز مكانة تونس كمنصة اقليمية لتصدير الخدمات الصحية بما يجعل الاستشفاء بالمياه قطاعا محوريا في استقطاب أسواق جديدة، حسب ما صرح به المدير العام للصحة، مشددا على ان الاستشفاء بالمياه يعد خيارا علاجيا مكملا للمنظومة التقليدية واثبت فعالياته في علاج الأمراض المزمنة مثل الروماتيزم وأمراض الجهاز التنفسي وتعزيز التأهيل الوظيفي والحركي والصحة النفسية.

