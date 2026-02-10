توتر في ريال مدريد : كارفاخال يشعر بالتهميش و أربيلوا يبرّر قرار الإبقاء عليه احتياطيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ظهرت أولى أزمات المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد والذي تولي المسئولية مؤقتا منذ فترة عقب رحيل مواطنه تشابي ألونسو.

و كشفت الصحافة الإسبانية عن الأزمة بين أربيلوا وداني كارفاخال الظهير الأيمن للفريق، بعدما سلطت الكاميرات الضوء على رد فعل داني كارفاخال لحظة مشاركة زميله ترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة 76 بدلاً من اللاعب الشاب ديفيد خيمينيز.

و قالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إن كارفاخال يشعر بالتهميش من جانب مدربه أربيلوا، وإن اللاعب العائد من الإصابة يشعر أنه جاهز للمشاركة، ويرغب في فرصة للعب من أجل المشاركة في كأس العالم مع منتخب إسبانيا.

و أضافت الصحيفة، إن أربيلوا فضل الاعتماد على اللاعب الشاب ديفيد خيمينيز، وحين قرر استبداله أمام فالنسيا، دفع بترينت ألكسندر أرنولد العائد من الإصابة أيضًا.

و حين سُئل أربيلوا عن الأمر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أوضح المدرب أنه لا يريد المخاطرة بكارفاخال العائد من الإصابة، ويفضل أن يمنحه وقتًا قبل الاعتماد عليه في المباريات.

و أشار التقرير إلى أن كارفاخال ظهر وهو يتحدث مع بينتوس، مدرب اللياقة البدنية، ويبدو عليه عدم اليقين بشأن وضعه، وقد بقي قائد ريال مدريد على مقاعد البدلاء مجددًا بقرار من المدرب، و بدا مستاءً رغم الفوز في ملعب ميستايا، الذي لم يتمكن من المشاركة فيه.

و تغلب ريال مدريد على فالنسيا بهدفين دون رد وسجل له ألفارو كاريراس وكيليان مبابي، و يبقى الفريق في الوصافة خلف برشلونة المتصدر بفارق نقطة واحدة، و عانى كارفاخال من قطع في الرباط الصليبي و خضع لجراحة و تعرض لانتكاسة و من ثم تعافى من إصابته.

