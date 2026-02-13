Français
الأخبار

توتي يقترب من العودة إلى روما

كشفت تقارير صحفية أن أسطورة نادي روما الإيطالي، فرانشيسكو توتي، اقترب من العودة إلى نادي ذئاب العاصمة في دور إداري خلال الفترة المقبلة.

و أكّد موقع Calcio e Finanza الإيطالي، أن هناك محادثات بين روما و توتي، حيث صرح مستشار النادي كلاوديو رانييري : “أعرف أن عائلة فريدكين تفكر في الأمر و أتمنى أن يكون فرانشيسكو مفيدًا حقًا لروما، لأنه جزء حقيقي من النادي”.

قضى توتي 25 عامًا في الفريق الأول لنادي روما قبل أن ينتقل إلى دور إداري بعد اعتزاله اللعب في 2017، لكنه استقال لاحقًا في 2019 بسبب خلافات مع المالك السابق جيمس بالوتا، مؤكدًا أنه كان يُستبعد من عملية اتخاذ القرارات في النادي.

و كان توتي قد أصرّ على أنه سيعود فقط تحت ملكية مختلفة و هو ما تحقق الآن مع تولي عائلة فريدكين الإدارة.

و ظهر توتي مؤخرًا في ملعب الأوليمبيكو لأول مرة منذ سنوات و ذلك بدعوة من رايان فريدكين.

و أوضح التقرير أن توتي سيحصل على راتب سنوي يقارب مليون يورو إذا تم تأكيد عودته إلى روما.

لكن الأهم بالنسبة لتوتي هو الدور الذي سيتولاه داخل النادي، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية تعيينه كمدير فني و هو دور عملي يدعم المدير الرياضي ريكّي ماسّارا، ويشمل المشاركة في اتخاذ قرارات الانتقالات و التفاوض، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع الجهاز الفني و اللاعبين.

و يُعد توتي صاحب أكبر عدد من المشاركات مع روما على الإطلاق بـ785 مباراة في جميع المسابقات، كما يحمل الرقم القياسي كأفضل هدّاف للنادي برصيد 307 أهداف.

