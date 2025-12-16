توزر تستعد لإحداث مسرح هواء طلق لدعم المشهد الثقافي بتمويل مشترك

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تتجه ولاية توزر خلال الفترة المقبلة إلى الشروع في إنجاز مشروع مسرح للهواء الطلق بمدينة توزر، بكلفة جملية تناهز 3,5 ملايين دينار، في إطار مبادرة ثقافية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الثقافية بالجهة وتنشيط الحياة الفنية والترفيهية.

وتناول اجتماع عمل انعقد بمقر الولاية متابعة مدى تقدم الدراسات والتحضيرات الفنية للمشروع، الذي بادر باقتراحه المجلس الجهوي، والذي سيتكفل بالجزء الأكبر من التمويل، في حين يُنتظر أن تساهم أطراف أخرى، من بينها وزارة الشؤون الثقافية وبلدية توزر، في استكمال التمويل.

ويأتي هذا المشروع استجابة لغياب فضاء عرض ملائم بمدينة توزر، وهو ما حال دون تنفيذ العديد من التظاهرات والأنشطة الثقافية في السنوات الماضية. ومن المنتظر أن يشكّل مسرح الهواء الطلق فضاءً ثقافيًا مفتوحًا من شأنه تنشيط الحراك الفني واستقطاب الفعاليات الثقافية والسياحية بالجهة.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



