توزر تستعد لانتعاشة سياحية نهاية 2025: ارتفاع متوقّع في الحجوزات عشية العطل المدرسية ورأس السنة

تترقّب المندوبية الجهوية للسياحة بتوزر تسجيل زيادة جديدة في نسب الحجوزات بالنزل خلال العطلة الشتوية وعطلة نهاية السنة الإدارية، متجاوزة الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وفق ما أكّده المندوب الجهوي للسياحة عادل سبيطة.

وأوضح سبيطة أنّ نسق الحجوزات يشهد تحسّنًا تدريجيًا في الأسابيع الحالية، مع توقع ارتفاعه بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة التي تسبق العطلة المدرسية، مشيرًا إلى أنّ الاستعدادات على مستوى المندوبية والمؤسسات السياحية وبقية الهياكل المعنية جارية على قدم وساق لإنجاح هذا الموعد السياحي الهام.

وأضاف أن المؤشرات الأولية تؤكد تزايد إقبال السياح التونسيين والأجانب على الوجهة الصحراوية لتوزر، خاصة في الأيام الأخيرة من السنة، في إطار الاحتفالات برأس السنة الجديدة.

وأشار سبيطة إلى أن الجهة تواصل العمل من أجل المساهمة في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في بلوغ 11 مليون سائح سنة 2025.

المصدر: وات

