توزر تستعد لموسم سياحي واعد خلال عطلة الشتاء واحتفالات رأس السنة

تشهد ولاية توزر استعدادات مكثفة بمشاركة مختلف المتدخلين لإنجاح الموسم السياحي خلال عطلة الشتاء واحتفالات رأس السنة الإدارية، وهي فترة تعرف تقليديًا إقبالًا كبيرًا من السياح التونسيين والأجانب على الجهة.

وتشمل هذه الاستعدادات تنسيقًا بين المهنيين في القطاع السياحي، والبلديات، ومصالح المندوبية الجهوية للسياحة، إلى جانب السلطة الجهوية، خاصة في ما يتعلق بتحسين مستوى النظافة، وتنظيم الفضاءات السياحية، وضبط الانتصاب بمدينة توزر بما يضمن حسن استقبال الزوار.

وفي هذا السياق، أفاد رئيس الجامعة الجهوية لوكالات الأسفار بالجنوب الغربي 1، عبد الفتاح مليك، بأن المؤشرات الأولية توحي بحركية سياحية إيجابية خلال العطلة، مع نسب حجوزات قد تصل إلى 100 بالمائة أو تتجاوزها، خاصة عند احتساب السياح المقيمين خارج الوحدات الفندقية.

وأضاف المتحدث أن طاقة الإيواء بالجهة شهدت تحسنًا ملحوظًا عقب إعادة تشغيل نزلين بكل من تمغزة ونفطة، إلى جانب الاستعدادات الجارية لفتح نزل جديد بمدينة توزر، ما من شأنه تعزيز قدرة الجهة على استيعاب الأعداد المتوقعة من الزوار.

المصدر: وات

