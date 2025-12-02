Français
توزر: هذا موعد تنظيم الدورة الثانية للصالون الدولي للسياحة الصحراوية والواحية

تم الاثنين 01 ديسمبر 2025 خلال جلسة عمل لمتابعة النشاط السياحي تحت إشراف وزير السياحة سفيان تقيّة  إقرار تنظيم الدورة الثانية للصالون الدولي للسياحة الصحراوية والواحية أيام 30 و31 جانفي و 1 فيفري 2026، بتوزر وتتمحور هذه الدورة حول دفع الاستثمار وتعزيز الترويج للجهات الصحراوية، خاصة بعد الرفع من طاقة الإيواء بالجهة وحدتين سياحيتين جديدتين.

وفي مجال السياحة الصحراوية والواحية تم تكثيف وتنويع التنشيط السياحي والرحلات الموجّهة بالمناطق الصحراوية والواحية، خاصة بعد إعادة تهيئة بعض المواقع على غرار عنق الجمل.

وتم خلال الجلسة الإشارة إلى التصنيفات الدولية الأخيرة التي أبرزت تميز السياحة الصحراوية والواحية التونسية كوجهة سياحية راقية ومتنوعة.

و تندرج هذه الجلسة ضمن مسار متابعة دقيقة للنشاط السياحي، وضمان جاهزية القطاع خلال العطلة المدرسية وعطلة رأس السنة الادارية إضافة إلى تنسيق الجهود المتعلقة بمختلف الفعاليات والأنشطة التي ستنتظم خلال هذه الفترة.

 

