توزيع الحاصل التجاري مع أبرز الشركاء التجاريين لتونس خلال سنة 2025

تُظهر نتائج المبادلات التجارية لتونس مع الخارج بالأسعار الجارية خلال سنة 2025 أنّ الصادرات بلغت مستوى 63.695,1 مليون دينار، مقابل 62.077,6 مليون دينار خلال سنة 2024. أمّا الواردات فقد بلغت 85.495,4 مليون دينار، مقابل 81.005,2 مليون دينار خلال سنة 2024. وبلغ عجز الميزان التجاري (-21.800,3 مليون دينار).

سجل الميزان التجاري فائضًا بقيمة 517,5 5م د مع فرنسا و 601,8 2م د مع ألمانيا و 045,9 2م د مع ليبيا و 608,5 م د مع إيطاليا و 481,7 م د مع سلوفاكيا و 420,8 م د مع المغرب.

وفي المقابل، حقق الميزان التجاري عجزًا بقيمة 916,7 10-م د مع الصين و 659,8 4- م د مع الجزائر و 186,7 4- م د مع روسيا و 323,7 1-م د مع الهند.

بخصوص المبادلات التجارية مع تركيا: بلغت قيمة الصادرات حوالي 805,7 م د وقيمة الواردات حوالي 237,8 4م د، محققة بذلك عجزًا تجاريًا بـ 432,1 3م د.

فائض تجاري بالمليون دينار:

فرنسا: 517,5 5

ألمانيا: 601,8 2

ليبيا: 045,9 2

إيطاليا: 608,5

سلوفاكيا: 481,7

المغرب: 420,8

كندا: 417,0

النمسا: 398,4

بلجيكا: 293,4

هولندا: 223,5

عجز تجاري بالمليون دينار:

الصين: 916,7 10-

الجزائر: 659,8 4-

روسيا: 186,7 4-

تركيا: 432,1 3-

الهند: 323,7 1-

البرازيل: 139,8 1-

مصر: 139,3 1-

أذربيجان: 973,5 –

أوكرانيا: 904,4 –

الولايات المتحدة الأمريكية: 901,1 –

