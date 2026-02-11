Français
توصيات الحماية المدنية بجندوبة تحسّباً للتقلّبات الجوية المنتظرة

في اطار متابعة الوضع الجوي والتقلبات المناخية المنتظرة بداية من مساء اليوم الاربعاء 11 فيفري 2026 وتبعا لنشرة المعهد الوطني للرصد الجوي بهبوب رياح قوية نسبيا بالسواحل الشمالية والمرتفعات تتراوح سرعتها بين 60 و 80 كم/س و تكون قوية جدا حيث تصل الى 100كم/س في شكل هبات خاصة بالسواحل الشمالية و المرتفعات ( طبرقة و عين دراهم) مع نزول امطار رعدية و احيانا غزيرة باقصى الشمال تتراوح الكميات بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط البرد ، اوصت الادارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة العموم في بلاغ لها باتباع أقصى درجات الحيطة و الحذر و ذلك :

1. البقاء في الأماكن المغلقة وتفادي الخروج إلا للضرورة.

2. تجنب و الابتعاد عن الأشجار والمنصات العالية وأعمدة الإنارة و الكهرباء.

3. إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام للوقاية من تطاير الأجسام.

4. تثبيت الأشياء الخارجية و الاجسام مثل الأواني المزهاريات واللافتات المعرضة للسقوط و التي يمكن أن تطير او تتحرك او تجرف بفعل الرياح..

5. متابعة النشرات و التحذيرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة.

6. الابتعاد عن الأماكن الخطرة التي قد تشكل تهديدًا على السلامة العامة.

7. احترام قواعد المرور ،و اتباع السياقة الحذرة، و الإلتزام بمسافة الأمان، و التخفيض من السرعة و عدم المجازفة بالمجاوزة مع استخدام الإضاءة الكافية عند الإقتضاء و عدم ركون السيارات بالاماكن المحجرة كالأنفاق.

8. تجنب ركن السيارات تحت الأشجار خلال فترة هبوب الرياح القوية و العواصف الرعدية، حيث يمكن أن تتسبب الرياح في سقوط الأغصان أو حتى اقتلاع الأشجار بالكامل، مما يشكل خطرا كبيرا على وسائل النقل و يؤدي إلى أضرار مادية جسيمة.

و ختم البلاغ انه في حالة الطوارئ، يمكن الاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198.

