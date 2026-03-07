Français
توضيح مسار التعهد بالأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية من غير ذوي الإعاقة

وجّهت وزارة التربية منشورا الى الادارات الجهوية للصحة ومندوبيات التربية ومتفقدي المدارس والاخصائيين النفسانيين حول التعهد بالأطفال والتلاميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية من غير ذوي الإعاقة

و يمرّ مسار التعهد من الرصد إلى تمكين التلاميذ من الإجراءات الاستثنائية والتطويعات البيداغوجية ثم توفير المرافق المدرسي.

و أوضحت الوزارة، في بلاغ لها، ان الفئة المعنية بمسار التعهد تهمّ اضطرابات التعلم الخصوصية واضطراب طيف التوحد (دون قصور ذهني) والأمراض المزمنة المؤثرة على قدرة الطفل على التعلم واضطراب تشتت الانتباه مع أو دون حركية مفرطة واضطرابات اللغة النطق والكلام وذوو القدرات العالية .

و بيّنت أن هذه البادرة تتنزل في اطار توجه وزارة التربية لمزيد تجويد عمليتي التعليم والتعلم وتعزيز مبدأي الانصاف وتكافؤ الفرص بين كافة التلاميذ بما يضمن حق الأطفال والتلاميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية ولا سيما منهم غير ذوي الإعاقة في النفاذ الى تعليم دامج يمكنهم من اكتساب الكفايات الأساسية.

و في محور مسار التعهد، يتمّ التقصي والتشخيص عبر الفحص الطبي المدرسي وعيادات الوحدات الجهوية للتأهيل ومختلف الإطارات الطبية وشبه الطبية وأطباء مختلف الاختصاصات والاخصائيون النفسانيون ومختصو تقويم النطق والعلاج الوظيفي وعلم النفس الحركي.

و فيما يتعلق بالمرافق المدرسي، فان الفئات المعنية بهذا الاجراء هم من يعانون من اضطراب فرط الحركة مع اضطرابات سلوكية واضطراب طيف التوحد مع اضطرابات سلوكية او حركات نمطية خاصة بالاضطراب.

