توقاي ضمن قائمة لاعبي المنتخب الجزائري المدعوين للمشاركة في كأس أمم إفريقيا

كشف مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم فلاديمير بيتكوفيتش اليوم السبت, عن قائمة تضم 28 لاعبا, استعداداً لنهائيات كأس امم افريقيا التي تحتضنها المغرب من 21 ديسمبر الجاري والى غاية 18 جانفي القادم .

و شهدت القائمة دعوة عادل بولبينة (الدحيل/ قطر) و رضوان بركان (الوكرة / قطر) لأول مرة مع المنتخب الأوّل إضافة إلى دعوة مدافع الترجي محمد أمين توقاي العائد من الإصابة.

و في المقابل تم تسجيل عودة الحارس أنطوني ماندريا (ملعب كان / فرنسا) في ظل غياب حارس مولودية الجزائر أليكسيس قندوز بسبب الإصابة.

كما خلت القائمة من لاعب وسط الميدان نبيل بن طالب (ليل الفرنسي).

و ينتظر وصول زملاء عيسى ماندي يوم الاثنين إلى المركز الفني الوطني بسيدي موسى لبدء التربص, قبل السفر إلى المغرب يوم الجمعة على متن رحلة خاصة.

و سيخوض المنتخب الجزائري, الذي يشارك للمرة الـ21 في تاريخه في نهائيات كأس إفريقيا للأمم, منافسات البطولة ضمن المجموعة الخامسة رفقة كل من بوركينا فاسو, غينيا الاستوائية, والسودان.

و سيبدأ “الخضر” مشوارهم يوم الأربعاء 24 ديسمبر بمواجهة السودان (س 16), ثم يواجهون بوركينا فاسو يوم الأحد 28 ديسمبر (س 18 و30 دق), فغينيا الاستوائية يوم الأربعاء 31 ديسمبر (س 17).

و يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة, إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث, إلى الدور ثمن النهائي.

و في ما يلي قائمة لاعبي المنتخب الجزائري :

حراس المرمى : لوكا زيدان (غرناطة/ إسبانيا), أسامة بن بوط (اتحاد الجزائر), أنطوني ماندريا (ملعب كان / فرنسا)

المدافعون : يوسف عطال (السد/ قطر), رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند/ ألمانيا), ريان آيت نوري (مانشستر سيتي/ إنقلترا), سمير شرقي (باريس إف سي/ فرنسا), رفيق بلغالي (هيلاس فيرونا/ إيطاليا), عيسى ماندي (ليل/ فرنسا), جاون حجام (يانغ بويز/ سويسرا), مهدي دورفال (باري/ إيطاليا), زين الدين بلعيد (شبيبة القبائل), محمد أمين توغاي (الترجي التونسي).

لاعبو الوسط : إسماعيل بن ناصر (دينامو زغرب/ كرواتيا), رامز زروقي (تفينتي/ هولندا), هشام بوداوي (نيس/ فرنسا), آدم زرقان (يونيون سان جيلوواز/ بلجيكا), إبراهيم مازا (باير ليفركوزن/ ألمانيا), فارس شعيبي (آينتراخت فرانكفورت/ ألمانيا), حسام عوار (الاتحاد جدة/ السعودية).

المهاجمون : محمد أمين عمورة (فولفسبورغ/ ألمانيا), إيلان قبال (باريس إف سي/ فرنسا), رياض محرز (الأهلي/ السعودية), أنيس حاج موسى (فاينورد/ هولندا), عادل بولبينة (الدحيل/ قطر), بغداد بونجاح (الشمال/ قطر), منصف بكرار (دينامو زغرب/ كرواتيا) ورضوان بركان (الوكرة / قطر) .

