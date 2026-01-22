توقعات معهد الرصد الجوي ومنظومة السدود على محرار البرلمان: نحو جلسة مُساءلة ؟ (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف النائب ثامر مزهود، عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” عن عزمه طلب عقد جلسة برلمانية تُخصَّص لتوقعات معهد الرصد الجوي ومنظومة السدود، وذلك على خلفية الفيضانات الأخيرة التي شهدتها عدة جهات من البلاد.

وأوضح مزهود أنه سيتقدّم، فور استكمال انتخاب اللجان القارة السيادية، بطلب رسمي داخل لجنة النقل لعقد جلسة بحضور وزارتي الفلاحة والتجهيز، مؤكّدًا في هذا السياق:

« سأقترح على الزملاء النواب أن تكون أول جلسة لنا صلب اللجنة مع وزارتي الفلاحة والتجهيز، في علاقة بمعهد الرصد الجوي من حيث التوقعات والاستشراف، وكذلك في علاقة بمنظومة السدود ومدى قدرتها على استيعاب الكميات القياسية من الأمطار وكيفية التصرف فيها ».

واعتبر النائب أن التوقعات المناخية الصادرة عن معهد الرصد الجوي لم تكن دقيقة بالقدر الذي يعكس حدة الظاهرة، مشيرًا إلى أن الكميات المعلنة لم توحِ لا بحجم الأمطار التي هطلت فعليًا ولا بسرعة تساقطها. وأضاف:

« هذا الأمر يستوجب، في إطار الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب، عقد جلسة مساءلة للوزارات والهياكل المعنية، خاصة على مستوى الرصد والتوقعات ».

كما لفت مزهود إلى أن الأمطار القياسية الأخيرة أعادت التأكيد على ضرورة تبنّي مقاربة استراتيجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية المتسارعة، مشددًا على أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية للدولة بمختلف مؤسساتها، سواء التشريعية أو التنفيذية. وقال في هذا الصدد:

« بلادنا ستظل تعيش على وقع هذه التغيرات المناخية، ويجب الاستعداد لها للحدّ قدر الإمكان من الخسائر البشرية والمادية ».

وفي ما يتعلّق بالوضع البلدي، شدّد مزهود على أن استمرار تسيير البلديات بنظام التكليف أثّر سلبًا على مردوديتها، سواء في العمل اليومي أو في التعامل مع الأزمات والفيضانات، معتبرًا أن الاكتفاء بإدارة البلديات عبر الكتّاب العامين لم يعد مقبولًا. ودعا إلى الإسراع بتنظيم الانتخابات البلدية حتى تتمكّن البلديات من أداء دورها وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

كما انتقد النائب كثرة التعيينات المؤقتة، معتبرًا أنها لا تمكّن المسؤولين، على المستويين المركزي والجهوي، من القيام بمهامهم على الوجه المطلوب، مطالبًا بضرورة سدّ الشغورات في عدد من القطاعات والهياكل التابعة لمؤسسات الدولة.

وفي ختام تصريحه، أكد مزهود أن نواب الشعب في الجهات المتضرّرة من الأمطار القياسية بادروا بالاتصال بمختلف الهياكل المعنية، من بلديات وإدارات تجهيز وغيرها، من أجل التدخل لفائدة المواطنين والتخفيف من الأضرار.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



