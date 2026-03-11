توقف مجموعة سفن تابعة لأسطول الشمال الروسي بميناء الجزائر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أنه في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الجزائري-الروسي لحساب سنة 2026، رسـت اليوم 11 مارس 2026 بميناء الجزائر مجموعة سفن تابعة لأسطول الشمال الروسي، مكونة من السفينة المضادة للغواصات “SEVEROMORSK” وناقلة النفط “KAMA”، في توقف يدوم أربعة أيام.

خلال هذا التوقف، قام قائد المهمة والوفد المرافق له بزيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الوسطى بمقر القاعدة البحرية بالجزائر بالناحية العسكرية الأولى، حيث تناولت المحادثات سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البحريتين الجزائرية والروسية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



