توقيت شهر رمضان بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة

نشرت وزارة التربية اليوم أوقات تنظيم العمل خلال شهر رمضان المعظم بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة 2025-2026.

المؤسسات التربوية التي تعتمد نظام 8 أو 9 حصص تدريس يوميا:

الحصص الصباحية

الفترة من إلى الحصة الأولى من الساعة الثامنة صباحا (08) إلى الساعة 8 و 45 دق الحصة الثانية من الساعة 8 و 50 دق إلى الساعة 9 و 35 دق استراحة من الساعة 9 و 35 دق إلى الساعة 9 و 45 دق الحصة الثالثة من الساعة 9 و 45 دق إلى الساعة 10 و 30 دق الحصة الرابعة من الساعة 10 و 35 دق إلى الساعة 11 و 20 دق

استراحة من الساعة الساعة 11 و 20 دق إلى إلى الساعة 12 و 30 دق

حصص ما بعد الظهر :

الحصة من إلى الحصة الأولى من الساعة 12 و 20 دق إلى الساعة 13 و 05 دق الحصة الثانية من الساعة 13 و 10 دق إلى الساعة 13 و 55 دق استراحة من الساعة 13 و 55 دق إلى الساعة 14 و 05 دق الحصة الثالثة من الساعة 14 و 05 دق إلى الساعة 14 و 50 دق الحصة الرابعة من الساعة 14 و 55 دق إلى الساعة 15 و 40 دق واشارت وزارة التربية إلى أنه في صورة وجود حصة صباحية خامسة بموازنات بعض الأقسام فإنها تبرمج من الساعة 11 و25 دق إلى الساعة 12 و10 دق وتبرمج بالتالي حصص ما بعد الظهر بداية من الساعة 12 و20 دق.

