Français
Anglais
العربية
الأخبار

توقيت شهر رمضان بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة

نشرت وزارة التربية اليوم  أوقات تنظيم العمل خلال شهر رمضان المعظم بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة 2025-2026.

المؤسسات التربوية التي تعتمد نظام 8 أو 9 حصص تدريس يوميا:

  • الحصص الصباحية
الفترة من إلى
الحصة الأولى من الساعة الثامنة صباحا (08) إلى الساعة 8 و 45 دق
الحصة الثانية من الساعة 8 و 50 دق إلى الساعة 9 و 35 دق
استراحة من الساعة 9 و 35 دق إلى الساعة 9 و 45 دق
الحصة الثالثة من الساعة 9 و 45 دق إلى الساعة 10 و 30 دق
الحصة الرابعة من الساعة 10 و 35 دق إلى الساعة 11 و 20 دق

استراحة من الساعة  الساعة 11 و 20 دق إلى  إلى الساعة 12 و 30 دق

  • حصص ما بعد الظهر :
الحصة من إلى
الحصة الأولى من الساعة 12 و 20 دق إلى الساعة 13 و 05 دق
الحصة الثانية من الساعة 13 و 10 دق إلى الساعة 13 و 55 دق
استراحة من الساعة 13 و 55 دق إلى الساعة 14 و 05 دق
الحصة الثالثة من الساعة 14 و 05 دق إلى الساعة 14 و 50 دق
الحصة الرابعة من الساعة 14 و 55 دق إلى الساعة 15 و 40 دق

واشارت وزارة التربية إلى أنه في صورة وجود حصة صباحية خامسة بموازنات بعض الأقسام فإنها تبرمج من الساعة 11 و25 دق إلى الساعة 12 و10 دق وتبرمج بالتالي حصص ما بعد الظهر بداية من الساعة 12 و20 دق.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

358
الأخبار

ليبيا تعلن عطلة رسمية غدا بمناسبة الذكرى الخامسة لعيد الثورة الليبية

325
الأخبار

الأمطار الأخيرة تنعش سد البراق بنفرة ثاني أكبر سد في تونس [فيديو]
287
الأخبار

بعد تخريب متعمّد لمعدات الفار : الجامعة التونسية لكرة القدم ترفض التحريض و تدعو لتطبيق صارم للعقوبات
279
أخر الأخبار

كبار السنّ، الأمومة، ورياض الأطفال: لجنة الصحة تستمع إلى أصحاب المبادرة بشأن 3 مشاريع قوانين
271
أخر الأخبار

البنك البريدي على طاولة البرلمان: جلسة استماع للجنة المالية
269
الأخبار

وفد من لجنة الفلاحة بالبرلمان في زيارة إلى ميناء صفاقس [فيديو]
264
الأخبار

بنزرت: تسجيل “تحصينات مدينة غار الملح” على القائمة النهائية للتراث العالمي الاسلامي
263
اقتصاد وأعمال

تونس: كراس الشروط بدل الرخص..مُقترح قانون الاستثمار يدخل جلسات الاستماع (فيديو)
261
الأخبار

ترامب يعلن تعهدات بأكثر من 5 مليارات دولار لدعم غزة
251
الأخبار

وحدة الرصد تسجل 16 اعتداءً على الصحفيين خلال جانفي 2026

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى