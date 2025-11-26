توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية قرى الأطفال ‘س و س’ ونظيرتها الفرنسية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وقّعت الجمعية التّونسية لقرى الأطفال س و س، ممثّلة في رئيسها محمد مقديش، ومؤسّسة قرى الأطفال س و س فرنسا، ممثّلة في رئيسها دانيال باروا، يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 في العاصمة الفرنسية باريس، اتفاق نوايا للتعاون حول مشروع مشترك يكرّس مصلحة الطفل الفضلى، ويهدف إلى توفير بيئة داعمة لنموّه وتمكينه من تجاوز الصدمات التي يمكن أن يتعرّض لها.

ويُجسّد هذا الاتفاق، وفق بلاغ للجمعية التونسية لقرى الأطفال، رغبة الطرفين في التعاون من أجل “التجديد في الرعاية البديلة للأطفال واليافعين، وتعزيز قدرات الأسر لمنع فصل الطفل عنها، ودعم استقلالية الشباب، وتحسين جودة المرافقة وفرص حصولهم على العمل، إضافة إلى تعبئة الجهود لضمان خدمات عالية الجودة قائمة على مشاركة الأطفال واليافعين في القرارات التي تخصّهم”.

وأضاف البلاغ إنه رغم عدم امتلاك هذا الاتفاق لطابع إلزامي قانوني، فإنّه يضع أساسًا لإعداد اتفاقيات إطار مستقبلية أو شراكات محددة وفق مجالات العمل المتخصّصة، والتي تشمل على وجه الخصوص تنفيذ أنشطة ميدانية في كلا البلدين، وتبادل الخبرات بين المهنيين والأطفال والشباب في المؤسستين، وتعبئة الموارد المالية العامة والخاصة، والقيام بأنشطة مناصرة على المستوى الدولي دعماً لحقوق الطفل.

ويمتد الاتفاق لمدة سنتين قابلة للتجديد، كما سيفتح آفاقًا جديدة أمام التونسيين المقيمين في فرنسا لإرسال التبرعات إلى قرى الأطفال س و س تونس عبر قرى الأطفال س و س فرنسا بكل شفافية، مع الاستفادة من الامتيازات الضريبية بفرنسا الهادفة إلى تشجيع دعم الجهود المخصّصة لمرافقة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية أو المعرّضين لخطر فقدانها في بلدهم الأصلي (تونس).

ويشار إلى أن الخطة الاستراتيجية لجمعية قرى الأطفال س و س تونس لعام 2026 تهدف إلى رفع عدد الأطفال والشباب المستفيدين من خدماتها من 7 آلاف حاليًا إلى ما بين 12 ألف و15 ألف مستفيد، وذلك وفق حجم التبرعات والدعم الذي سيقدّمه التونسيون داخل الوطن وخارجه.

