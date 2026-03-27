توقيع ترمب سيظهر على العملة الأميركية من فئة 100 دولار

أعلن وزير الخزانة الأمريكي أنه، بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس أمريكا، ستظهر قريبًا توقيع الرئيس دونالد ترمب إلى جانب توقيع سكوت بيسنت على العملة الأمريكية، في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ.

وقال سكوت بيسنت: «يجسّد هذا الرمز القيادة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي والتزامه تجاه أمتنا العظيمة، وهو أثر يُراد له أن يبقى راسخًا ودائمًا».

وزارة الخزانة قالت إن أول أوراق نقدية من فئة 100 دولار تحمل توقيع ترامب وتوقيع وزير الخزانة الأميركي ⁠سكوت بيسنت ستطبع ‌في شهر جويلية، تليها أوراق نقدية أخرى في الأشهر ⁠اللاحقة.

