Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن البنك المركزي التونسي أن البنك المركزي العُماني احتضن يوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي التونسي والبنك المركزي العُماني وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين الجمهورية التونسية وسلطنة عُمان، وفي سياق تشهد فيه العلاقات بين البلدين زخماً متجدداً،

واضاف البنك المركزي التونسي أن هذه الخطوة تجسّد التزام المؤسستين بتعميق التعاون المؤسسي وتطوير أطر التنسيق المشترك، انسجاماً مع الديناميكية المتجددة التي تعرفها العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقد وقّع المذكرة معالي السيد أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني، والسيد فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وترتكز مذكرة التفاهم على إرساء تعاون استراتيجي في مجالات حيوية، تشمل السياسة النقدية والرقابة المصرفية وإدارة المخاطر، وتطوير البنى التحتية المالية وأنظمة الدفع، فضلاً عن دعم التحول الرقمي والابتكار المالي وتعزيز تبادل الخبرات عبر برامج تطوير الكفاءات.

ويُعدّ توقيع هذه المذكرة محطة جديدة في مسار الشراكة المثمرة بين البلدين، ويُجسّد الإرادة المشتركة لبناء تعاون مالي ومصرفي متين يُسهم في دعم الاستقرار المالي ويعزز المصالح الاقتصادية المشتركة لتونس وسلطنة عُمان. وبدوره أكد محافظ البنك المركزي التونسي، خلال حفل التوقيع، التزامه بمتابعة تنفيذ بنود هذه المذكرة بما يضمن تحقيق أهدافها على أرض الواقع من خلال تحويلها إلى برامج عمل ملموسة، وجلسات فنية منتظمة، ومشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة حقيقية لاقتصادي البلدين وقطاعيهما الماليين.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



